Коли настане Повня у листопаді: місячний календар на кінець осені

Коли настане Повня у листопаді

Молодик настав вже 1 листопада. Тому до 15 числа Місяць буде зростати.

Повний Місяць у листопаді настане в ніч з 15 на 16 число. І до кінця місяця він буде спадаючим.

Фази Місяця у листопаді

1-2 листопада - Молодик

3-8 листопада - Місяць, що росте

9 листопада - Місяць у першій чверті

10-15 число - опуклий Місяць, що росте

15-16 листопада - Повня

17-23 число - спадний опуклий Місяць

24 листопада - Місяць в останній чверті

25-30 листопада - спадний Півмісяць.

Місячний календар на листопад (скріншот з сайту spaceweatherlive.com)

Як на людей впливає Повня

Вважається, що Повний Місяць нібито може суттєво вплинути на всі процеси. Втім, більшість думок про "магію" Повні не отримала наукового підтвердження. Але існують певні теорії про те, що ця подія впливає на сон, біологічні ритми, настрій та поведінку людей.

Астрологи вважають, що під час Повні можна залучити в життя гроші та успіх. Так, Лія Лагуз розповідала, що її можна використати для досягнення бажаного.

"У цей період багато людей відчують потяг до нових знань і нестандартних рішень. Час, коли старі обмеження і страхи можуть бути залишені в минулому, відкриваючи шлях для свіжих ідей і можливостей", - казала експерт.