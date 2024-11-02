RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Когда наступит Полнолуние в ноябре: лунный календарь на конец осени

Лунный календарь на ноябрь (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже начался ноябрь, последний месяц этой осени. И уже скоро наступит последнее Полнолуние этого времени года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выглядит лунный календарь на ноябрь и может ли Полнолуние изменить нашу жизнь.

Когда наступит Полнолуние в ноябре

Молодой человек наступил уже 1 ноября. Поэтому до 15 числа Луна будет расти.

Полная Луна в ноябре наступит в ночь с 15 на 16 число. И к концу месяца она будет убывающей.

Фазы Луны в ноябре

  • 1-2 ноября - Новолуние
  • 3-8 ноября - Растущая Луна
  • 9 ноября - Луна в первой четверти
  • 10-15 число - выпуклая растущая Луна
  • 15-16 ноября - Полнолуние
  • 17-23 число - убывающая выпуклая Луна
  • 24 ноября - Луна в последней четверти
  • 25-30 ноября - убывающий Полумесяц.

Лунный календарь на ноябрь (скриншот с сайта spaceweatherlive.com)

Как на людей влияет Полнолуние

Считается, что Полная Луна якобы может существенно повлиять на все процессы. Впрочем, большинство мнений о "магии" Полнолуния не получило научного подтверждения. Но существуют некоторые теории о том, что это событие влияет на сон, биологические ритмы, настроение и поведение людей.

Астрологи считают, что во время Полнолуния можно привлечь в жизнь деньги и успех. Так, Лия Лагуз рассказывала, что его можно использовать для достижения желаемого.

"В этот период многие люди испытают тягу к новым знаниям и нестандартным решениям. Время, когда старые ограничения и страхи могут быть оставлены в прошлом, открывая путь для свежих идей и возможностей", - говорила эксперт.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что Меркурий в особой фазе подарит счастье четырем знакам Зодиака.

Кроме этого, читайте лунный календарь стрижек на ноябрь.

При создании материала были использованы источники: Space weather live, Википедия, комментарий Лии Лагуз для РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
повняЛунный календарь