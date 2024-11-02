Когда наступит Полнолуние в ноябре: лунный календарь на конец осени

Уже начался ноябрь, последний месяц этой осени. И уже скоро наступит последнее Полнолуние этого времени года.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выглядит лунный календарь на ноябрь и может ли Полнолуние изменить нашу жизнь.
Молодой человек наступил уже 1 ноября. Поэтому до 15 числа Луна будет расти.
Полная Луна в ноябре наступит в ночь с 15 на 16 число. И к концу месяца она будет убывающей.
Лунный календарь на ноябрь (скриншот с сайта spaceweatherlive.com)
Считается, что Полная Луна якобы может существенно повлиять на все процессы. Впрочем, большинство мнений о "магии" Полнолуния не получило научного подтверждения. Но существуют некоторые теории о том, что это событие влияет на сон, биологические ритмы, настроение и поведение людей.
Астрологи считают, что во время Полнолуния можно привлечь в жизнь деньги и успех. Так, Лия Лагуз рассказывала, что его можно использовать для достижения желаемого.
"В этот период многие люди испытают тягу к новым знаниям и нестандартным решениям. Время, когда старые ограничения и страхи могут быть оставлены в прошлом, открывая путь для свежих идей и возможностей", - говорила эксперт.
К слову, ранее мы уже рассказывали, что Меркурий в особой фазе подарит счастье четырем знакам Зодиака.
Кроме этого, читайте лунный календарь стрижек на ноябрь.
При создании материала были использованы источники: Space weather live, Википедия, комментарий Лии Лагуз для РБК-Украина.