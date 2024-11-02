Меркурій ощасливить лише чотири знаки Зодіаку. Астролог відповіла, хто вхопить удачу за хвіст
Меркурій, який відповідає за чимало важливих аспектів нашого життя, переходить у дуже складне положення. І це суттєво вплине на представників чотирьох знаків Зодіаку.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова назвала головних щасливчиків, кому можна чекати на сюрпризи від Меркурія.
2 листопада Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Стрільця️.
"Перевірте, в якому секторі вашого радиксу він це робить: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті. Меркурій буде перебувати у дев’ятому знаку Зодіаку до 8 січня 2025 року", - зазначила астролог.
Позитивний вплив у період з 2-го листопада 2024 року до 8 січня 2025 року відчують представники таких знаків Зодіаку:
- Овен
- Лев
- Терези
- Водолій.
Але Соловйова зазначила, що Меркурій опиняється в одному з найскладніших положень для найспритнішої планети Сонячної системи.
Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:
- Стрільцям
- Рибам
- Близнюкам
- Дівам.
За словами астролога, Меркурій може вплинути на важливі переговори. Окрім цього, варто врахувати особливе положення планети варто всім, хто планує оформлювати документи, купувати щось коштовне.
"У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з юриспруденцією, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо", - резюмувала Соловйова.
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