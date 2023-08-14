Коли можна не розраховувати на оплачений лікарняний: усі випадки

У разі хвороби працівник насамперед звертається до лікаря. Лікар в електронній системі охорони здоров'я формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність, який у режимі онлайн надходить до електронного реєстру листів непрацездатності Пенсійного фонду, де одразу формується електронний лікарняний.

У яких випадках українцям не сплатять лікарняний - читайте у матеріалі нижче.

Кому не заплатять гроші по лікарняному

Відповідно до ст. 16 ЗУ "Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" допомога щодо тимчасової непрацездатності не надається:

у разі отримання особою травми або її захворювання під час скоєння нею кримінального злочину

у разі умисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю з метою ухилення від роботи чи інших обов'язків чи симуляції хвороби

за час перебування під арештом та за час проведення судово-медичної експертизи

за час примусового лікування, призначеного за судовим рішенням

у разі тимчасової непрацездатності у зв'язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або дій, пов'язаних із таким сп'янінням

за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчої відпустки, додаткової відпустки у зв'язку з навчанням

за період тимчасової непрацездатності, зазначений у листку непрацездатності, визнаному необґрунтованим

До речі, особи, які порушують встановлений лікарем режим чи рекомендації, а також не з'являються без поважних причин на медичний огляд - втрачають право на допомогу з тимчасової непрацездатності (з дня допущення порушення).

Як оформити лікарняний