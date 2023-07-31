Як оформити е-лікарняний: пояснення МОЗ

Щоб отримати лікарняний в умовах воєнного стану слід звернутися за медичною допомогою до лікуючого лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

Медик у разі наявності об’єктивних підстав сформує відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я.

При цьому не потрібно окремо звертатися до лікаря первинної медичної допомоги, якщо медичну допомогу надавав лікар вузької спеціалізації, або заключати для цього декларацію із сімейним лікарем.

Оформлений лікарем медичний висновок направляється до електронного реєстру листків непрацездатності.

Проте якщо ви не застраховані, то листки непрацездатності в електронному реєстрі не формуються. А документом, який підтверджує факт тимчасової непрацездатності, є медичний висновок, сформований лікарем.

Водночас, якщо немає технічної можливості сформувати електронний лікарняний, медик може відкрити вам лікарняний у паперовій формі.

Крім того, внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до будь-якого лікаря первинки і отримати допомогу та за потреби оформити лікарняний лист.

Сімейні лікарі можуть надавати послуги безплатно

Зазначимо, що значну частину захворювань можна вилікувати ще на рівні первинної ланки, особливо у разі своєчасного звернення. При цьому сімейні лікарі можуть надати цілий спектр безкоштовних послуг.

Про те, які медичні послуги може надавати сімейний лікар безплатно, - читайте за посиланням.

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