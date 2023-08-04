Українцям офіційно дають дозвіл на медичну "послугу", яку суворо забороняли в СРСР

Багато українців досі вважають, що не можуть відвідувати своїх рідних у реанімації, оскільки це заборонялося ще за часів СРСР. Існує думка, що на такий візит має "дати добро" лікар. Але це зовсім не так.

У Національній службі здоров'я розвінчали хибне твердження і повідомили, що треба знати.

У чому полягає міф

Громадянам України ще раз нагадали, що те, що лікар має право не пускати у реанімацію рідних до пацієнта - міф.

Насправді кожна лікарня має забезпечити право на допуск до пацієнта 24/7. Один відвідувач може бути у пацієнта без обмежень у часі. Одночасно у пацієнта може перебувати не більше двох осіб.

Відвідувачем може бути будь-яка особа незалежно від родинних стосунків. Але ті, хто не є батьками пацієнта-дитини, мають право на допуск до реанімації лише за умови наявності усної згоди одного з батьків пацієнта-дитини чи законних представників.

Не слід забувати, що для відвідування реанімації існують певні правила.

Ось головні з них: