Когда можно не рассчитывать на оплаченный больничный: все случаи

В случае болезни работник в первую очередь обращается к врачу. Врач в электронной системе здравоохранения формирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности, которое в режиме онлайн поступает в электронный реестр листов нетрудоспособности Пенсионного фонда, где сразу формируется электронный больничный.

В каких случаях украинцам не оплатят больничный - читайте в материале ниже.

Кому не заплатят деньги по больничному

Согласно ст. 16 ЗУ "О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании" и ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" помощь по временной нетрудоспособности не предоставляется:

в случае получения лицом травмы или его заболевания при совершении им уголовного преступления

в случае умышленного причинения вреда своему здоровью с целью уклонения от работы или других обязанностей или симуляции болезни

за время нахождения под арестом и за время проведения судебно-медицинской экспертизы

за время принудительного лечения, назначенного по судебному решению

в случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой, которые произошли вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением

за период пребывания застрахованного лица в отпуске без сохранения заработной платы, творческого отпуска, дополнительного отпуска в связи с обучением

за период временной нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, признанном необоснованным

Кстати, лица, нарушающие установленный врачом режим или рекомендации, а также не появляются без уважительных причин на медицинское освидетельствование - теряют право на пособие по временной нетрудоспособности (со дня допущения нарушения).

Как оформить больничный