Коли можна не приходити до військкомату після отримання повістки: лише три причини

Мобілізація в Україні триває, але є випадки, коли військовозобов'язаний чоловік може не з'являтися до військкомату після отримання повістки.
Коли саме можна не поспішати у ТЦК - читайте у матеріалі нижче.
Перелік випадків, коли за неявку до ТЦК та СП не передбачено відповідальності, міститься в постанові Кабміну від 28 липня 2010 р. № 673.
Тепер перелік причин, через які військовозобов'язаний після вручення повістки може не прийти до ТЦК, зменшився, зараз таких причин лише три.
Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати довідки, офіційні документи.
Зверніть увагу, що на повістці для призовника мають бути заповнені такі поля:
Якщо ці обов'язкові реквізити повістки не дотримані, ви повинні повідомити про це уповноважених осіб та маєте повне право відмовитися від її отримання.
До речі, раніше ми писали про те, чи законне вручення повісток на пляжах та блокпостах.
А ще розповідали, хто має право на відстрочку від мобілізації.