Коли можна не приходити до військкомату після отримання повістки: лише три причини

Що потрібно знати

Перелік випадків, коли за неявку до ТЦК та СП не передбачено відповідальності, міститься в постанові Кабміну від 28 липня 2010 р. № 673.

Тепер перелік причин, через які військовозобов'язаний після вручення повістки може не прийти до ТЦК, зменшився, зараз таких причин лише три.

Перелік поважних причин неявки до ТЦК

Хвороба, яка не дає змоги самостійно рухатися

Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками або дружини/чоловіка (ці особи повинні проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд)

Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання щодо військовозобов'язаного або резервіста

Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати довідки, офіційні документи.

Якою має бути законна повістка

Зверніть увагу, що на повістці для призовника мають бути заповнені такі поля:

назва "Повістка"

ПІБ військовозобов'язаного

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного

номер повістки

номер та дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного

дата, час та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного

найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради

підпис людини, яка видала повістку

дата видачі повістки

мокра печатка

Якщо ці обов'язкові реквізити повістки не дотримані, ви повинні повідомити про це уповноважених осіб та маєте повне право відмовитися від її отримання.