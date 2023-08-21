Когда можно не приходить в военкомат после получения повестки: всего три причины

Мобилизация в Украине продолжается, но есть случаи, когда военнообязанный мужчина может не являться в военкомат после получения повестки.
Когда именно можно не спешить в ТЦК - читайте в материале ниже.
Перечень случаев, когда за неявку в ТЦК и СП не предусмотрена ответственность, содержится в постановлении Кабмина от 28 июля 2010 г. № 673.
Теперь перечень причин, по которым военнообязанный после вручения повестки может не прийти в ТЦК, уменьшился, сейчас таких причин всего три.
Для подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя посетить военкомат по повестке, нужно предоставить справки, официальные документы.
Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:
Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.
Кстати, ранее мы писали о том, законно ли вручение повесток на пляжах и блокпостах.
А еще рассказывали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.