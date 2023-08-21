Когда можно не приходить в военкомат после получения повестки: всего три причины

Что нужно знать

Перечень случаев, когда за неявку в ТЦК и СП не предусмотрена ответственность, содержится в постановлении Кабмина от 28 июля 2010 г. № 673.

Теперь перечень причин, по которым военнообязанный после вручения повестки может не прийти в ТЦК, уменьшился, сейчас таких причин всего три.

Перечень уважительных причин неявки в ТЦК

Болезнь, которая не дает возможности самостоятельно двигаться

Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/мужа (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, которые могли бы взять на себя уход)

Открытое уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста

Для подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя посетить военкомат по повестке, нужно предоставить справки, официальные документы.

Какой должна быть законная повестка

Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:

название "Повестка"

ФИО военнообязанного

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного

номер повестки

номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного

дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного

наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета

подпись человека, выдавшего повестку

дата выдачи повестки

мокрая печать

Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.