Коли не можна пекти паски: запам'ятайте просте правило

Чому на Великдень печуть паску?

Паска, як і крашанки - є незамінним атрибутом та символом Великодня. У християнстві вона символізує незриму присутність Ісуса.

Церковний хліб циліндричної форми, який випікається в церкві в переддень Великодня, називається артос ("квасний хліб"). Випікання паски дома - це продовження цієї церковної традиції. Це символ того, що на Великдень до кожного дому приходить Господь.

До речі, дохристиянська символіка, пов'язана з пробудженням весни, досі прослідковується в оформленні пасок. Їх прикрашають яскравими посипками, які символізують кольори весни.

В Україні завжди паски випікали здебільшого з пшеничного борошна. На них зображували пташок, хрести. Також робили квітки, шишки на поверхні цієї випічки.

В який день треба пекти паски, а коли це робити не можна?

Церква радить, що найкраще пекти паску в Чистий четвер та у Велику суботу, хоча деякі починають із середи. Тобто пекти паски у 2023 році дні можна 12, 13 та 15 квітня. В Чистий четвер традиційно проводять прибирання, очищуються водними процедурами та готують паски. Категорично не можна пекти паску у Страсну пятницю.

За народними звичаями в середу ввечері ви можете поставити опару, а вранці в Чистий четвер зі спокійною душею пекти.

Що не можна робити під час приготування паски?

Найголовніша заборона під час випікання пасок - це сварка та погані думки. Ні в якому разі не кричіть та не лайтеся під час цього процесу.

Вважається, що пекти паски потрібно у гарному настрої, з чистими думками та з молитвою.