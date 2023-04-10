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Когда нельзя печь паски: запомните простое правило

Когда можно и нельзя печь куличи на Страстной неделе (фото: facebook.com/Ирина Мандзюк/коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

В скором времени в Украине будут праздновать праздник Пасхи. Это произойдет 16 апреля. Паска - является неотъемлемой частью этого праздника.

Почему на Пасху пекут паски? В какие дни на Страстной неделе можно и нельзя их выпекать? Как правильно это делать? Ответы на эти вопросы – в материале Styler.

Почему на Пасху пекут кулич?

Паска, как и пасхальные яйца - является незаменимым атрибутом и символом Пасхи. В христианстве она символизирует незримое присутствие Иисуса.

Церковный хлеб цилиндрической формы, выпекаемый в церкви в канун Пасхи, называется артос ("квасной хлеб"). Выпекание паски дома - это продолжение этой церковной традиции. Это символ того, что на Пасху в каждый дом приходит Господь.

Кстати, дохристианская символика, связанная с пробуждением весны, до сих пор прослеживается в оформлении пасок. Их украшают яркими посыпками, символизирующими цвета весны.

В Украине всегда их выпекали в основном из пшеничной муки. На них изображали птичек, кресты. Также делали цветы, шишки на поверхности этой выпечки.

В какой день нужно печь паски, а когда это делать нельзя?

Церковь советует, что лучше печь паску в Чистый четверг и в Великую субботу, хотя некоторые начинают со среды. То есть печь паски в 2023 году можно 12, 13 и 15 апреля. В Чистый четверг традиционно проводят уборку, очищаются водными процедурами и готовят паски. Категорически нельзя печь паски в Страстную пятницу.

По народным обычаям в среду вечером вы можете поставить опару, а утром в Чистый четверг со спокойной душой печь.

Что нельзя делать во время приготовления кулича?

Самый главный запрет при выпекании пасок – это ссора и плохие мысли. Ни в коем случае не кричите и не ругайтесь во время этого процесса.

Считается, что печь паски нужно в хорошем настроении, с чистыми мыслями и с молитвой.

Раньше мы писали, как испечь пасху Львовская баба.

Также узнайте о 7 досадных ошибках в готовке паски, которые испортят праздничную выпечку.

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