Когда можно квасить капусту в феврале 2024 года. Лучшие и худшие дни

Квашеная капуста - это украинский суперпродукт, который очень полезен. Новички считают, что неважно, когда квасить овощ, но это не так.

Какие дни самые благоприятные в феврале, а в какие квасить капусту не надо - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно знать о квашении капусты

Процесс брожения является результатом активности бактерий, и чем эти бактерии активнее, тем эффективнее протекает брожение и вкуснее получается блюдо.

Однако уровень активности бактерий может варьироваться в разные дни, а это зависит от фазы лунного цикла. В течение полнолуния и во время нового месяца активность бактерий практически не проявляется. Однако на растущем месяце она достигает своего пика.

Следовательно, для оптимального процесса квашения и соления капусты рекомендуется проводить эти процессы во время растущего месяца. Такой подход способствует максимальной активности бактерий и достижению наилучшего результата.

Также важно учитывать время недели: для сквашивания лучше выбирать максимально свободный день, поскольку этот процесс требует достаточно времени для полного развития.

Когда в феврале можно квасить капусту

Наиболее благоприятным периодом для соления и квашения являются дни растущего месяца. В феврале 2024 года эта фаза месяца продлится с 12 по 26 число. Таким образом, этот период идеально подходит для планирования приготовления блюд, требующих соления или квашения.

Когда в феврале не желательно квасить капусту

Ни дачникам, ни поварам не нравились новолуние и полнолуние. Так же важно воздерживаться от квашения капусты во время новолуния и полнолуния. В феврале 2024 года эти периоды приходятся на 11-е и 27-е числа.