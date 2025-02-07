Коли ми починаємо бути схожими на батьків? Вчені визначили точний вік

Чи помічали ви, що з роками у дзеркалі дедалі більше бачите обличчя когось знайомого - мами чи тата? Це не просто суб'єктивне враження. Науковці встановили, що люди з віком починають нагадувати своїх батьків не лише зовні, а й поведінкою, манерами та звичками. Але коли саме це відбувається?
У якому віці ми стаємо дуже схожими на своїх батьків та у чому це проявляється, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Дослідження, проведене вченими з Університету Еморі (США) та Королівського коледжу Лондона, показало, що середній вік, у якому люди починають помітно нагадувати своїх батьків, становить 37-47 років.
Цей ефект проявляється у трьох основних аспектах:
Науковці пояснюють це кількома факторами:
Генетика. ДНК передає не лише риси обличчя, а й мімічні особливості та структуру м’язів.
Епігенетика. Дослідження Гарвардського університету доводять, що наш спосіб життя активує чи вимикає певні гени, що робить нас ще більш схожими на батьків.
Соціальне наслідування. З дитинства ми підсвідомо переймаємо моделі поведінки та стиль комунікації.
Опитування, яке провели дослідники, показало, ще після 35 років дві третини опитуваних почали купувати ті самі речі, що і їхні батьки - меблі, наприклад. А 78% усвідомили свою схожість з батьками одразу після народження дітей.
Також респонденти назвали такі ознаки:
Жінки частіше починають нагадувати матерів після першої вагітності, а чоловіки - після народження дитини або після 40 років.
Дослідники з Університету Каліфорнії довели, що вік, коли ми починаємо виглядати як батьки, залежить і від способу життя: стрес, куріння та неправильне харчування можуть прискорити цей процес.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: дослідження Університету Еморі (США), Королівського коледжу Лондона, Гарвардського університету, Каліфорнійського університету.