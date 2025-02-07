Коли ми починаємо бути схожими на батьків? Вчені визначили точний вік

Вік "дзеркала поколінь"

Дослідження, проведене вченими з Університету Еморі (США) та Королівського коледжу Лондона, показало, що середній вік, у якому люди починають помітно нагадувати своїх батьків, становить 37-47 років.

Цей ефект проявляється у трьох основних аспектах:

Зовнішність. Зміни у міміці, формі обличчя, навіть у виразі очей.

Зміни у міміці, формі обличчя, навіть у виразі очей. Звички та стиль мислення. Використання знайомих фраз, манера говорити й навіть світогляд.

Використання знайомих фраз, манера говорити й навіть світогляд. Фізіологічні особливості. Схильність до певних захворювань, зміна голосу, постави тощо.

Чому це відбувається?

Науковці пояснюють це кількома факторами:

Генетика. ДНК передає не лише риси обличчя, а й мімічні особливості та структуру м’язів.

Епігенетика. Дослідження Гарвардського університету доводять, що наш спосіб життя активує чи вимикає певні гени, що робить нас ще більш схожими на батьків.

Соціальне наслідування. З дитинства ми підсвідомо переймаємо моделі поведінки та стиль комунікації.

На що ще вказують вчені?

Опитування, яке провели дослідники, показало, ще після 35 років дві третини опитуваних почали купувати ті самі речі, що і їхні батьки - меблі, наприклад. А 78% усвідомили свою схожість з батьками одразу після народження дітей.

Також респонденти назвали такі ознаки:

Починаєте часто нарікати на погоду - такими ж фразами, як батьки.

Раптом почали намагатися подрімати ввечері біля телевізора.

Починаєте носити зручний одяг замість модного та стильного.

Лягаєте спати до 23:00.

Перестаєте орієнтуватися в тому, яка музика зараз популярна.

Починаєте уважно ставитися до свого бюджету, користуєтеся знижками та бонусами.

Цікаві факти:

Жінки частіше починають нагадувати матерів після першої вагітності, а чоловіки - після народження дитини або після 40 років.

Дослідники з Університету Каліфорнії довели, що вік, коли ми починаємо виглядати як батьки, залежить і від способу життя: стрес, куріння та неправильне харчування можуть прискорити цей процес.