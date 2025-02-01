7 фраз, які говорять заздрісні люди: як їм можна влучно відповісти

Заздрість - це як прихований капкан: спочатку здається, що все спокійно, але варто прислухатися до деяких фраз - і ви зрозумієте, що хтось тихенько гризе себе від заздрощів. Вони рідко скажуть про свої почуття прямо, натомість замаскують їх під компліменти чи "доброзичливі" поради.

Як розпізнати заздрісників та поставити їх на місце одною фразою, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

"Ну, тобі просто пощастило"

Ця фраза зводить усі ваші зусилля нанівець. Це не ви досягли успіху, це "фортуна усміхнулася". А ще, наче між рядків, звучить: "Я теж міг би, але чомусь не сталося."

Що відповісти? "Мені пощастило, бо я дуже довго працював/працювала над цим."

"А що в цьому особливого?"

"Ви зробили щось вражаюче, а вам кажуть, що це дрібниця. Улюблений прийом заздрісників - зменшити значення вашого успіху, аби самому почуватися краще", - пояснює коуч.

Що відповісти? "Для мене це важливо, і я пишаюся своїм досягненням"

"Ну, я б так теж зміг/змогла, якби захотів/захотіла"

Класична "фраза-універсал". Тільки от чомусь не захотіли чи не зробили. У реальності це просто спосіб приховати свою заздрість за уявною байдужістю.

Що відповісти? "Ну, ти ж знаєш, бажання - це вже півсправи. Тож вперед!"

"Ну, не знаю, я б так не ризикував/ризикувала"

"Ця фраза маскується під "добру пораду", але насправді вона демонструє невдоволення тим, що ви зробили те, на що інші не наважилися", - додав експерт.

Що відповісти? "Ризик завжди є, але, як бачиш, він виправданий."

"А тобі не здається, що це надто… (дорого, складно, ризиковано)?"

Замість визнання вашого досягнення, вам пропонують подумати, що ви зробили щось неправильно. Це ніби легкий удар по впевненості.

Що відповісти? "Я так не думаю, але дякую за турботу."

"А звідки в тебе на це гроші/час/зв'язки?"

Таке запитання не про цікавість, а про спробу знайти "захований джокер". Заздрісники шукають причину, чому ваш успіх - не ваша заслуга.

Що відповісти? "Я просто правильно розставив/розставила пріоритети."

"Ти змінився/змінилася, і це не в кращий бік"

"Ця фраза часто з'являється, коли ваш успіх ставить під сумнів чиюсь власну цінність. Це спроба змусити вас почуватися винним через свої досягнення", - каже фахівець.

Що відповісти? "Можливо, я змінився/змінилася, але це допомогло мені досягти того, що я маю."

Звідки береться заздрість?

Насправді заздрісники часто навіть не усвідомлюють своїх емоцій. Їм здається, що життя ставиться до них несправедливо, і вони компенсують це критикою або применшенням чужих успіхів.

Що робити, якщо зіткнулися з заздрістю?

Не приймайте це на свій рахунок. Їхні слова більше розкажуть про них, ніж про вас. Не намагайтеся довести свою цінність. Людина побачить лише те, що хоче.

"Продовжуйте рухатися вперед. Успіх - найкраща відповідь. І головне: пам'ятайте, що заздрість - це комплімент, просто поданий у дуже незграбній формі", - резюмує Віталій Курсік.