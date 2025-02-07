Когда мы начинаем быть похожими на родителей? Ученые определили точный возраст

Возраст "зеркала поколений"

Исследование, проведенное учеными из Университета Эмори (США) и Королевского колледжа Лондона, показало, что средний возраст, в котором люди начинают заметно напоминать своих родителей, составляет 37-47 лет.

Этот эффект проявляется в трех основных аспектах:

Внешность. Изменения в мимике, форме лица, даже в выражении глаз.

Изменения в мимике, форме лица, даже в выражении глаз. Привычки и стиль мышления. Использование знакомых фраз, манера говорить и даже мировоззрение.

Использование знакомых фраз, манера говорить и даже мировоззрение. Физиологические особенности. Склонность к определенным заболеваниям, изменение голоса, осанки и т.д.

Почему это происходит?

Ученые объясняют это несколькими факторами:

Генетика. ДНК передает не только черты лица, но и мимические особенности и структуру мышц.

Эпигенетика. Исследования Гарвардского университета доказывают, что наш образ жизни активирует или выключает определенные гены, что делает нас еще более похожими на родителей.

Социальное подражание. С детства мы подсознательно перенимаем модели поведения и стиль коммуникации.

На что еще указывают ученые?

Опрос, который провели исследователи, показал, что еще после 35 лет две трети опрошенных начали покупать те же вещи, что и их родители - мебель, например. А 78% осознали свое сходство с родителями сразу после рождения детей.

Также респонденты назвали следующие признаки:

Начинаете часто жаловаться на погоду - такими же фразами как родители.

Вдруг начали пытаться вздремнуть вечером у телевизора.

Начинаете носить удобную одежду вместо модной и стильной.

Ложитесь спать до 23:00.

Перестаете ориентироваться в том, какая музыка сейчас популярна.

Начинаете внимательно относиться к своему бюджету, пользуетесь скидками и бонусами.

Интересные факты:

Женщины чаще начинают напоминать матерей после первой беременности, а мужчины - после рождения ребенка или после 40 лет.

Исследователи из Университета Калифорнии доказали, что возраст, когда мы начинаем выглядеть как отцы, зависит и от образа жизни: стресс, курение и неправильное питание могут ускорить этот процесс.