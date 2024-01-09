Коли квасити капусту в січні 2024, а коли не можна цього зробити - вона зіпсується

Квашена капуста - це наш український суперфуд, який додасть вам сил та вітамінів. Аби вона вийшла у вас була смачною, корисною та сподобалася усім гостям, треба знати, коли її квасити за місячним календарем.
Які дні найсприятливіші, а в які квасити капусту не треба - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
В матеріалі були використані дані Місячного календаря.
Найкращими днями для квашення у січні 2024 є такі дати: 18, 19, 20, 21, 22, 23 та 24 січня.
Капуста, яка приготована в ці дні - вийде у вас хрумкою та соковитою!
Невдалими днями для квасіння капусти будуть дні молодика. То ж ніколи не квасьте її в ці дати, інакше зіпсуєте продукт! У січні це 11 та 25 січня.
Саме від фази місяця у день заготівлі капусти залежить її смак та якість процесу закваски.
Що треба знати перед квашенням:
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Раніше ми писали про те, як заквасити капусту швидкого посолу.