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Когда квасить капусту в январе 2024 года, а когда нельзя этого делать - она испортится

Когда квасить капусту в январе (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Квашеная капуста – это наш украинский суперфуд, который придаст вам силы и витамины. Чтобы она получилась у вас была вкусной, полезной и понравилась всем гостям, нужно знать, когда ее квасить по лунному календарю.

Какие дни самые благоприятные, а в какие квасить капусту не надо – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В материале были использованные данные Лунного календаря.

Когда квасить капусту в январе

Лучшими днями для квашения в январе 2024 года являются следующие даты: 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 января.

Капуста, которая приготовлена в эти дни - получится у вас хрустящей и сочной!

Неудачными днями для сквашивания капусты будут дни новолуния. Так что никогда не квасьте ее в эти даты, иначе испортите продукт! В январе это 11 и 25 января.

Что нужно знать о квашении капусты

Именно от фазы луны в день заготовки капусты зависит ее вкус и качество процесса закваски.

Что нужно знать перед квашением:

  • заквашенная капуста в полнолуние может быть пресной
  • если квасить капусту на новолуние, она будет кислой;
  • выбирая заготовку во время спадающей Луны, капуста может быть недостаточно соленой.

Секреты квашеной капусты

  • Выбирайте всегда капусту овальной формы, а не круглой. Именно такая капуста лучше подходит для квашения.
  • Очень важно правильно посолить капусту. Соли не должно быть слишком много или мало. Надо использовать одну ложку соли без верха на килограмм капусты.
  • Для квашения капусты нужно использовать только каменную, нейодированную соль.
  • Важно хорошо перемять капусту с солью, пока она не пустит сок.
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капустаЗдоровое питание