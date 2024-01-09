Когда квасить капусту в январе 2024 года, а когда нельзя этого делать - она испортится

Когда квасить капусту в январе

Лучшими днями для квашения в январе 2024 года являются следующие даты: 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 января.

Капуста, которая приготовлена в эти дни - получится у вас хрустящей и сочной!

Неудачными днями для сквашивания капусты будут дни новолуния. Так что никогда не квасьте ее в эти даты, иначе испортите продукт! В январе это 11 и 25 января.

Что нужно знать о квашении капусты

Именно от фазы луны в день заготовки капусты зависит ее вкус и качество процесса закваски.

Что нужно знать перед квашением:

заквашенная капуста в полнолуние может быть пресной

если квасить капусту на новолуние, она будет кислой;

выбирая заготовку во время спадающей Луны, капуста может быть недостаточно соленой.

Секреты квашеной капусты