Коли краще відмовитися від купівлі вживаного автомобіля: експерти назвали 8 причин

Великий пробіг

Багато пройдених кілометрів говорить про те, що більшість запчастин автомобіля вже встигли зноситися, особливо двигун та інші важливі деталі. Якщо власник не повідомляє про заміну таких речей, то у майбутньому це приведе до серйозних витрат на ремонт. Якщо це вас не лякає, то варто довірити огляд авто досвідченому механіку.

Шум підвіски

Дивні звуки, які чути під час руху, такі як скрипи, стуки або шум, вказують на проблему з підвіскою, амортизаторами або іншими частинами авто. Заміна таких деталей потягне велику купу грошей. Однак можна запропонувати продавцю взяти ці витрати на себе.

Пошкоджена рама або кузов

Нерівності, деформації або сліди від ремонту на рамі або кузові можуть вказувати на серйозні пошкодження, які впливають на структурну міцність автомобіля.

Проблеми під капотом

Переконайтеся, що стан двигуна, акумулятора, системи охолодження та інших важливих частин, що знаходяться під капотом, не викликає сумнівів. Перевірте на наявність корозії, витоків, запахів гарі або пошкоджень.

Іржа

Якщо ви бачите іржу на кузові, рамі або інших металевих деталях, то варто відмовитися від такої покупки. Такі пошкодження вказують на недостатню увагу до автомобіля або на проблеми з його тривалістю. Обов'язково огляньте колісні арки. Буває так, що іржа прихована шаром краски чи герметика.

Тривожна історія

Перевірте VIN-номер автомобіля для виявлення можливих серйозних аварій, пошкоджень та проблем з технічним обслуговуванням.

Нерівномірний знос протектора шин

Така ознака вказує на проблеми з балансуванням, відкалібруванням або з підвіскою. Виправити цю проблему можна, але це також потягне серйозні додаткові витрати.

Занадто низька ціна

Невисока ціна авто - це, звісно, добре. Однак, якщо ціна авто значно нижча за середній ринковий рівень, то це може свідчити про наявність прихованих проблем або несправностей, які продавець не вказав. Наприклад, це авто було пошкоджено потопом чи градом, знаходиться в поганому механічному чи структурному стані.