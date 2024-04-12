Бестелери українського ринку: ТОП-5 надійних машин з пробігом

Чим менше в автомобілі необов’язкових опцій, тим він дешевший, хоча основні свої завдання він все одно буде виконувати. Але у випадку з вживаною машиною є цінова межа, нижче якої автівка вже буде більше ремонтуватись, ніж служити власнику. Для пересічних легковиків цей ліміт – 5-6 тисяч доларів.

Дилема між класом авто і залишком його ресурсу завжди була ключовою для покупця вживаної машини. Тому у нашій сьогоднішній добірці є машини різних розмірних класів і цінових сегментів, та й роки випуску суттєво відрізняються. Звісно, деякі народні моделі з цієї компанії можна знайти за ще менші гроші, але слід розуміти, що в такому випадку машина буде, що називається, "на підході" – найближчим часом щасливий власник зіткнеться з потребою великого ремонту.

Daewoo/ЗАЗ Lanos (1998–2017 рр.)

Автомобіль, який свого часу був народним (і який почасти не втратив цього статусу й дотепер) має один суттєвий мінус: він застарів морально. Але за тверезого погляду це аж ніяк не впливає на його спроможність виконувати основне завдання – перевозити людей та багаж. Завдяки тому, що машина продавалася в Україні протягом багатьох років вибір на вторинному ринку неосяжний. Всі мотори бензинові, найпопулярніший 1,5-літровий агрегат за сучасними мірками має надмірний апетит, але довговічний (до 400 тис. км без капремонту) і доступний в обслуговуванні. Ходова частина добре переварює вітчизняні шляхи, механічні коробки передач вічні, а "автомати", на жаль, мало поширені. Не важко знайти екземпляр з якісним ГБО, також ще трапляються машини від дбайливих господарів, які відразу після купівлі зробили кузову якісну антикорозійну обробку, завдяки якій машина досі не іржава.

Volkswagen Golf IV (1997–2004 рр.)

Це найстарший з "Гольфів", який ще є сенс купувати. І одночасно це цілком сучасна машина, помітна кількість екземплярів якої все ще залишається у гідному для придбання стані. Моторна лінійка вражає уяву: до десятка бензинових моторів, не рахуючи варіантів потужності через різні налаштування екології, плюс кілька дизелів, у тому числі кондовий атмосферник. Брати, як то кажуть, можна будь-який, головне, щоб до вас він ремонтувався у кваліфікованих майстрів. З негативу – кузова Golf IV, хоч і оцинковані з заводу, давно вже втратили змогу опиратися корозії, і шукати доведеться або якісно відремонтований примірник, або задутий антикорами відразу після купівлі автомобіль.

Skoda Octavia Tour (1996 – 2010 рр.)

Фактично перша Skoda, повністю зроблена під дахом Volkswagen Group, і вона ж – справді революційна модель для чеської марки в плані завоювання світового ринку. Машина однозначно вдала, практична і досконала в технічному плані. Недаремно вона випускалася ще шість років після того, як стала на конвеєр "Октавія" наступного, другого покоління. Відтоді (з 2004 р.) "перша" Octavia і отримала приставку Tour замість індексу А4. Одна з переваг Octavia Tour (власне, як і багатьох її моделей-сучасниць) – наявність у моторній лінійці простих бензинових агрегатів, придатних для встановлення ГБО, і витривалих дизелів, і в тому числі атмосферних. Трансмісія може бути механічна або автоматична, з класичним гідротрансформатором; важливо, що Skoda Octavia Tour випускалася як з переднім, так і з повним приводом.

Mitsubishi Lancer IX (2003–2009 рр.)

Свого часу дуже популярна в Україні машина, яка складала конкуренцію самій Octavia на піку її успіху. Модель продавалася в країні офіційно, причому у суттєвих масштабах. Автомобіль існує в кузові седан та універсал, поширені в нашій країні мотори – бензинові 1,3 л, 1,6 л та 2,0 л, причому дизельних "Лансерів" не існувало в принципі. Зустрічаються версії з класичним гідромеханічним "автоматом". Одна з переваг моделі – м’яка енергомістка підвіска, яка при тому забезпечує машині гідну керованість.

Kia Cerato (2003–2008 рр.)

Ще одна недооцінена робоча конячка, яка має добру репутацію в колах практичних автомобілістів. Більшість Cerato I в нашій країні – з бензиновим мотором 1,6 л, хоча також поширені 2,0-літрові "бензинки" і 1,6-літрові турбодизелі. Двигуни цілком адекватні і не мають хронічних проблем, хоча, як і більшість корейських моторів свого часу, не відрізняються особливою економічністю. Коробки передач у більшості машин на ринку механічні, авто з "автоматом" доведеться добряче пошукати. До переваг моделі можна віднести комфортабельну ходову, яка до того ж заслуговує похвали за довговічність основних вузлів і деталей.

Якщо коротко

Обираючи вживану машину в групі нижніх цінових сегментів, покупець має розуміти одну важливу річ. Деякі види ремонтних робіт в автосервісі (зокрема, фарбування, рихтування, зварювання, капремонт агрегатів) в наш час дуже дорогі. Тому часто є сенс переплатити за машину в кращому стані, ніж купити значно дешевший екземпляр, який за півроку доведеться серйозно ремонтувати, оплачуючи велетенські рахунки у майстерні.