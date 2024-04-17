Когда лучше отказаться от покупки подержанного автомобиля: эксперты назвали 8 причин

Большой пробег

Многие пройденные километры говорят, что большинство запчастей автомобиля уже успели износиться, особенно двигатель и другие важные детали. Если владелец не сообщает о замене таких вещей, то в будущем это приведет к серьезным затратам на ремонт. Если это вас не пугает, то стоит доверить осмотр авто опытному механику.

Шум подвески

Удивительные звуки, слышные во время движения, такие как скрипы, стуки или шум, указывают на проблему с подвеской, амортизаторами или другими частями авто. Замена таких деталей потянет большую кучу денег. Однако можно предложить продавцу взять эти расходы на себя.

Поврежденная рама или кузов

Неровности, деформации или следы от ремонта на раме или кузове могут указывать на серьезные повреждения, влияющие на структурную прочность автомобиля.

Проблемы под капотом

Убедитесь, что состояние двигателя, аккумулятора, системы охлаждения и других важных частей находящихся под капотом не вызывает сомнений. Проверьте наличие коррозии, утечек, запахов гари или повреждений.

Ржавчина

Если вы видите ржавчину на кузове, раме или других металлических деталях, то следует отказаться от такой покупки. Такие повреждения указывают на недостаточное внимание к автомобилю или на проблемы с его длительностью. Обязательно осмотрите колесные арки. Бывает так, что ржавчина скрыта пластом краски или герметика.

Тревожная история

Проверьте VIN-номер автомобиля для обнаружения возможных серьезных аварий, повреждений и проблем с техническим обслуживанием.

Неравномерный износ протектора шин

Такой признак указывает на проблемы с балансировкой, откалибровкой или с подвеской. Исправить эту проблему можно, но это также приведет к серьезным дополнительным затратам.

Слишком низкая цена

Невысокая цена авто – это, конечно, хорошо. Однако, если цена авто значительно ниже среднего рынка, то это может свидетельствовать о наличии скрытых проблем или неисправностей, которые продавец не указал. Например, этот автомобиль был поврежден потопом или градом, находится в плохом механическом или структурном состоянии.