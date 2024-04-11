Штрафи від 1 тисячі гривень: за що можуть покарати водіїв

Водії в Україні можуть отримати штраф не тільки за порушення правил дорожнього руху на дорозі. Є чіткі вимоги до автомобіля, які також вписані в правила і за що водії можуть отримати штраф понад 1000 гривень.

За що можуть покарати водіїв штрафом, нагадує РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на патрульну поліцію Дніпропетровської області в Facebook.

За що водії можуть отримати штраф

Водіям варто пам'ятати, що закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі - це порушення ПДР.

Також забороняється керувати транспортним засобом без номерного знаку або з номерним знаком, що:

не належить цьому засобу

не відповідає вимогам стандартів

закріплений не в установленому для цього місці

закритим іншими предметами (зокрема прозорими)

з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію

забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знаку з відстані 20 метрів

перевернутий чи неосвітлений

зі зміненим розміром, формою, позначенням чи кольором, окрім випадків, передбачених правилами дорожнього руху

так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знаку

Які розміри штрафу за такі правопорушення

За порушення цих вимог передбачена адміністративна відповідальність за ст. 121-3 КУпАП і тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1190 гривень.

До речі, такий штраф майже у двічі більший, ніж штраф за проїзд на червоне світло світлофора. Водіїв, які намагаються "проскочити" на червоне чекає адміністративна відповідальність, профілактична бесіда та штраф у розмірі 510 гривень.