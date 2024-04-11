Штрафи від 1 тисячі гривень: за що можуть покарати водіїв
Водії в Україні можуть отримати штраф не тільки за порушення правил дорожнього руху на дорозі. Є чіткі вимоги до автомобіля, які також вписані в правила і за що водії можуть отримати штраф понад 1000 гривень.
За що можуть покарати водіїв штрафом, нагадує РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на патрульну поліцію Дніпропетровської області в Facebook.
За що водії можуть отримати штраф
Водіям варто пам'ятати, що закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі - це порушення ПДР.
Також забороняється керувати транспортним засобом без номерного знаку або з номерним знаком, що:
- не належить цьому засобу
- не відповідає вимогам стандартів
- закріплений не в установленому для цього місці
- закритим іншими предметами (зокрема прозорими)
- з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію
- забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знаку з відстані 20 метрів
- перевернутий чи неосвітлений
- зі зміненим розміром, формою, позначенням чи кольором, окрім випадків, передбачених правилами дорожнього руху
- так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знаку
Які розміри штрафу за такі правопорушення
За порушення цих вимог передбачена адміністративна відповідальність за ст. 121-3 КУпАП і тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1190 гривень.
До речі, такий штраф майже у двічі більший, ніж штраф за проїзд на червоне світло світлофора. Водіїв, які намагаються "проскочити" на червоне чекає адміністративна відповідальність, профілактична бесіда та штраф у розмірі 510 гривень.
Раніше ми писали про те, що зміниться для водіїв в ПДР 2024 з 1 травня.
А ще розповідали про те, як можуть покарати водіїв за користування гаджетами під час руху.