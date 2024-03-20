ua en ru
Ср, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коли в Києві розпочнуться весняні канікули: названа остаточна дата

Київ, Середа 20 березня 2024 13:26
UA EN RU
Коли в Києві розпочнуться весняні канікули: названа остаточна дата Фото: Коли в Києві стартують канікули (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Олег Швець

Весняні канікули для столичних школярів розпочнуться 25 березня і триватимуть до 31 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на КМДА.

Що треба знати батькам

Наразі причин для перенесення канікул наразі немає. До початку канікул освітні заклади продовжать стандартну роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах з огляду на безпекову ситуацію.

Під час канікул для школярів у закладах освіти організують гурткову роботу та компенсаторні заняття з різних предметів.

Для керівників та управлінців галузі "Освіта" Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету ім. Бориса Грінченка підготував програму психоемоційного відновлення "Будьмо здорові!".

Для вчителів буде організована низка вебінарів і тренінгів з питань психологічного розвантаження та підвищення професійної майстерності.

Коли у школярів України весняні канікули

Реальні дати й тривалість канікул для українських школярів затверджують на місцях - в кожній окремій школі, місті, громаді чи області.

Нині у більшості регіонів України на тлі повномасштабного вторгнення РФ терміни (і наявність) канікул можуть залежати від:

  • безпекової ситуації
  • температурного режиму
  • ситуації зі світлом (електроенергією)

Водночас ще раніше в Міністерстві освіти й науки повідомляли, що поточний навчальний рік в умовах воєнного стану буде дещо довшим, ніж зазвичай - з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.

До речі, стало відомо, коли завершиться навчання у школах Київської області.

Читайте також, коли в Україні закриють школи, де навчається менш ніж 45 дітей, і що буде з учнями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Школа
NEWS
Мобілізація в Україні. Як Рада працює над законопроєктом і до чого готуватися
Мобілізація в Україні. Як Рада працює над законопроєктом і до чого готуватися