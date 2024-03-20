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Когда в Киеве начнутся весенние каникулы: названа окончательная дата

Киев, Среда 20 марта 2024 13:26
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Когда в Киеве начнутся весенние каникулы: названа окончательная дата Фото: Когда в Киеве стартуют каникулы (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Олег Швец

Весенние каникулы для столичных школьников начнутся 25 марта и продлятся до 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на КГГА.

Что нужно знать родителям

Пока причин для переноса каникул пока нет. До начала каникул образовательные заведения продолжат стандартную работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью.

Во время каникул для школьников в учебных заведениях организуют кружковую работу и компенсаторные занятия по разным предметам.

Для руководителей и управленцев отрасли "Образование" Институт последипломного образования Киевского столичного университета им. Бориса Гринченко подготовил программу психоэмоционального обновления "Будем здоровы!".

Для учителей будет организован ряд вебинаров и тренингов по психологической разгрузке и повышению профессионального мастерства.

Когда у школьников Украины весенние каникулы

Реальные даты и продолжительность каникул для украинских школьников утверждают на местах - в каждой отдельной школе, городе, общине или области.

В настоящее время в большинстве регионов Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ сроки (и наличие) каникул могут зависеть от:

  • ситуации безопасности
  • температурного режима
  • ситуации со светом (электроэнергией)

В то же время еще ранее в Министерстве образования и науки сообщали, что текущий учебный год в условиях военного положения будет несколько длиннее обычного - с 1 сентября 2023 года до 28 июня 2024 года.

Кстати, стало известно, когда завершится обучение в школах Киевской области.

Читайте также, когда в Украине закроют школы, где учится менее 45 детей, и что будет с учениками.

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