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Коли і як зареєструватись на НМТ: покрокова інструкція для випускників

Як зареєструватись на НМТ 2023 (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті розпочинається 3 квітня і триватиме до 3 травня. Усі випускники, які планують вступати цьогоріч у вищі навчальні заклади України, мають скласти цей тест. Також він потрібний при вступі у деякі закордонні університети.

Про те, як зареєструватись на мультитест, розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Коли і як зареєструватись на НМТ

Випускникам потрібно створити персональні кабінети на вебсайті УЦОЯО. Відповідна функція для реєстрації стане доступною з 3 квітня.

Як створити персональний кабінет:

  • внесіть особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;
  • завантажте в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
  • підтвердьте бажання взяти участь у НМТ;
  • надішліть внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;
  • сформуйте Сертифікат НМТ 2023 року.

Які документи потрібні для реєстрації

  1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ;
  2. Документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
  3. Документ, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

Додаткові нюанси

Оскільки цьогоріч на мультитестуванні обов'язковими є два предмети - українська мова і математика, то вони автоматично вже вказані при реєстрації. Обрати можна тільки третій предмет - один із цього переліку: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія.

До 7 травня в персональному кабінеті можна змінювати наступні дані:

  • предмет додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування;
  • населений пункт, де він перебуватиме в дні проведення НМТ;
  • потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій.

Після реєстрації від УЦОЯО надійде номер і пін-код для входу на особисту сторінку з актуальною інформацією. Тоді абітурієнт зможе зайти у персональний кабінет.

Підтвердженням реєстрації на НМТ є Сертифікат. Його можна буде сформувати не пізніше ніж через 7 календарних днів після надсилання даних.

Раніше ми детально розповідали про НМТ 2023 - типи завдань, дати сесій та прохідний поріг.

Нещодавно ми ділились рейтингом найпопулярніших ВНЗ України.

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