Коли і як зареєструватись на НМТ: покрокова інструкція для випускників

Реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті розпочинається 3 квітня і триватиме до 3 травня. Усі випускники, які планують вступати цьогоріч у вищі навчальні заклади України, мають скласти цей тест. Також він потрібний при вступі у деякі закордонні університети.
Про те, як зареєструватись на мультитест, розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Випускникам потрібно створити персональні кабінети на вебсайті УЦОЯО. Відповідна функція для реєстрації стане доступною з 3 квітня.
Як створити персональний кабінет:
Оскільки цьогоріч на мультитестуванні обов'язковими є два предмети - українська мова і математика, то вони автоматично вже вказані при реєстрації. Обрати можна тільки третій предмет - один із цього переліку: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія.
До 7 травня в персональному кабінеті можна змінювати наступні дані:
Після реєстрації від УЦОЯО надійде номер і пін-код для входу на особисту сторінку з актуальною інформацією. Тоді абітурієнт зможе зайти у персональний кабінет.
Підтвердженням реєстрації на НМТ є Сертифікат. Його можна буде сформувати не пізніше ніж через 7 календарних днів після надсилання даних.
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