Коли і як зареєструватись на НМТ: покрокова інструкція для випускників

Коли і як зареєструватись на НМТ

Випускникам потрібно створити персональні кабінети на вебсайті УЦОЯО. Відповідна функція для реєстрації стане доступною з 3 квітня.

Як створити персональний кабінет:

внесіть особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;

завантажте в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

підтвердьте бажання взяти участь у НМТ;

надішліть внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;

сформуйте Сертифікат НМТ 2023 року.

Які документи потрібні для реєстрації

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ; Документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років); Документ, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

Додаткові нюанси

Оскільки цьогоріч на мультитестуванні обов'язковими є два предмети - українська мова і математика, то вони автоматично вже вказані при реєстрації. Обрати можна тільки третій предмет - один із цього переліку: історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія.

До 7 травня в персональному кабінеті можна змінювати наступні дані:

предмет додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування;

населений пункт, де він перебуватиме в дні проведення НМТ;

потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій.

Після реєстрації від УЦОЯО надійде номер і пін-код для входу на особисту сторінку з актуальною інформацією. Тоді абітурієнт зможе зайти у персональний кабінет.

Підтвердженням реєстрації на НМТ є Сертифікат. Його можна буде сформувати не пізніше ніж через 7 календарних днів після надсилання даних.