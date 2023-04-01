Когда и как зарегистрироваться на НМТ: пошаговая инструкция для выпускников

Регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте начинается 3 апреля и продлится до 3 мая. Все выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения Украины в этом году, должны сдать этот тест. Также он нужен при поступлении в некоторые зарубежные университеты.
О том, как зарегистрироваться на мультитест рассказали в Украинском центре оценивания качества образования.
Выпускникам нужно создать персональные кабинеты на вебсайте УЦОКО. Функция для регистрации станет доступной с 3 апреля.
Как создать персональный кабинет:
Поскольку в этом году на мультитестировании обязательны два предмета - украинский язык и математика, то они автоматически уже указаны при регистрации. Выбрать можно только третий предмет - один из этого перечня: история Украины, иностранный язык, биология, физика, химия.
До 7 мая в персональном кабинете можно изменять следующую информацию:
После регистрации от УЦОКО поступит номер и пин-код для входа на личную страницу с актуальной информацией. Тогда абитуриент сможет зайти в персональный кабинет.
Подтверждением регистрации на НМТ есть Сертификат. Его можно будет сформировать не позднее чем через 7 календарных дней после передачи данных.
Ранее мы подробно рассказывали о НМТ 2023 - типах задач, датах сессий и проходном пороге.
Недавно мы делились рейтингом самых популярных вузов Украины.