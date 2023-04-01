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Когда и как зарегистрироваться на НМТ: пошаговая инструкция для выпускников

Как зарегистрироваться на НМТ 2023 (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте начинается 3 апреля и продлится до 3 мая. Все выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения Украины в этом году, должны сдать этот тест. Также он нужен при поступлении в некоторые зарубежные университеты.

О том, как зарегистрироваться на мультитест рассказали в Украинском центре оценивания качества образования.

Когда и как зарегистрироваться на НМТ

Выпускникам нужно создать персональные кабинеты на вебсайте УЦОКО. Функция для регистрации станет доступной с 3 апреля.

Как создать персональный кабинет:

  • внесите личные данные и информацию по участию в НМТ;
  • загрузите в электронной форме сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;
  • подтвердите желание поучаствовать в НМТ;
  • отправьте внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр;
  • сформируйте Сертификат НМТ в 2023 году.

Какие документы нужны для регистрации

  1. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, на основании которого осуществляется регистрация для участия в НМТ;
  2. Документ, подтверждающий информацию об образовании: справка с места обучения, подтверждающая, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2023 году (для выпускников этого года), или свидетельство о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
  3. Документ, подтверждающий внесенную информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП): карточки налогоплательщика или паспорта гражданина Украины, в который внесены данные о РНОКПП.

Дополнительные нюансы

Поскольку в этом году на мультитестировании обязательны два предмета - украинский язык и математика, то они автоматически уже указаны при регистрации. Выбрать можно только третий предмет - один из этого перечня: история Украины, иностранный язык, биология, физика, химия.

До 7 мая в персональном кабинете можно изменять следующую информацию:

  • предмет дополнительного блока, по которому поступающий желает пройти тестирование;
  • населенный пункт, где он будет находиться в дни проведения НМТ;
  • потребность в прохождении НМТ во время дополнительных сессий.

После регистрации от УЦОКО поступит номер и пин-код для входа на личную страницу с актуальной информацией. Тогда абитуриент сможет зайти в персональный кабинет.

Подтверждением регистрации на НМТ есть Сертификат. Его можно будет сформировать не позднее чем через 7 календарных дней после передачи данных.

Ранее мы подробно рассказывали о НМТ 2023 - типах задач, датах сессий и проходном пороге.

Недавно мы делились рейтингом самых популярных вузов Украины.

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