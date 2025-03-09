Коли і як сіяти перець на розсаду, щоб отримати рекордний урожай

Перець - теплолюбна культура, яка потребує особливого підходу до вирощування, особливо на етапі розсади. В Україні через тривалий період вегетації перцю його рідко сіють одразу у відкритий ґрунт - розсадний метод значно підвищує шанси на успіх.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як підготувати насіння, посіяти перець, доглядати за сходами та коли пересаджувати їх у ґрунт.

Підготовка насіння до посіву

Якісне насіння - основа успішного вирощування розсади перцю. Починайте підготовку наприкінці зими, щоб до травня розсада була готова до пересадки.

Спочатку відбракуйте порожнє насіння: замочіть його в 3% розчині солі (1 ч.л. на склянку води) - те, що спливе, викиньте. Потім промийте насіння чистою водою і замочіть на 20 хвилин у слабкому розчині марганцівки для знезараження.

Для прискорення проростання обробіть насіння стимулятором і залиште у вологій тканині при температурі +25°C на 1-2 доби, доки не з’являться паростки. Важливо не пересушити насіння під час пророщування.

Посів і умови для сходів

Посів перцю проводять на початку березня, залежно від сорту та регіону. Використовуйте легкий ґрунт із суміші перегною, дернової землі й піску (2:1:1) або купуйте готовий субстрат для розсади. Насіння загортають на глибину 1-1,5 см у ящики чи окремі стаканчики, злегка притискають і накривають плівкою для створення парникового ефекту.

Температура до появи сходів має бути +25-27°C - зазвичай паростки з’являються через 7-14 днів. Після сходів плівку знімають, а температуру знижують до +18-20°C вдень і +16°C вночі, щоб розсада не витягувалася. Поливайте теплою водою, уникаючи перезволоження.

Догляд за розсадою

Розсада перцю потребує достатнього світла й тепла для здорового росту. Розміщуйте її на південному підвіконні або використовуйте фітолампи, забезпечуючи 12-14 годин світла на добу.

Поливайте помірно, коли верхній шар ґрунту підсохне, уникаючи застою води - це запобігає гнилі коренів. На стадії 2-3 справжніх листків розсаду пікірують, якщо вона росте в загальному ящику, пересаджуючи в окремі місткості об’ємом 200-300 мл.

Через 10 днів після пікіровки підживіть рослини розчином сечовини (1 ч.л. на 5 л води) або комплексним добривом. За 7-10 днів до висадки почніть загартовування, виносячи розсаду на свіже повітря, починаючи з 1-2 годин.

Висадка розсади в ґрунт

Висаджувати розсаду перцю в ґрунт потрібно, коли мине загроза заморозків - у відкритий ґрунт це кінець травня - початок червня, у теплицю - з середини квітня.

Ґрунт готують восени, додаючи 5 кг компосту на 1 кв.м, а навесні розпушують і знезаражують розчином мідного купоросу (1 ст.л. на 10 л води). Лунки роблять глибиною 10-15 см, на відстані 40-50 см для солодкого перцю і 25-30 см для гострого, додаючи в кожну жменю золи чи перегною.

Висадку проводять у похмурий день або ввечері, переносячи рослини з земляною грудкою, щоб не пошкодити корені. Кореневу шийку залишають на рівні ґрунту, землю злегка ущільнюють і мульчують торфом. Перший полив після посадки - через 2-3 дні, якщо ґрунт сухий.

Догляд після висаджування

Перші 7-10 днів після пересадки перець адаптується, тому полив проводять обережно, лише коли ґрунт підсохне. У цей період рослини можуть виглядати млявими - це нормально, але надмірне зволоження може їм зашкодити. Для кращого приживання можна обприскати розсаду стимулятором росту.

Якщо прогнозується похолодання, грядки накривають агроволокном або плівкою. Подальший догляд включає регулярний полив (1-2 рази на тиждень теплою водою), розпушування ґрунту та перше підживлення через 2 тижні після посадки - наприклад, розчином курячого посліду (1:10) або нітроамофоскою (20 г на відро води).

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