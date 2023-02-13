Коли і як садити помідори на розсаду, щоб влітку отримати щедрий урожай

Вирощені власними силами помідори завжди й смачніші, й ароматніші, і корисніші. Якщо ви любите приємні клопоти, пов'язані з розсадою, вже в лютому варто розпланувати і підготуватися до нового сезону.
Коли і як садити томати - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.
Варто пам'ятати, що рання розсада не завжди дорівнює хорошому врожаю. Треба враховувати особливості кожного сорту.
Адже швидкорослі сорти тільки повитягуються і страждатимуть від нестачі світла і площі, доки дочекаються пересадки у відкритий ґрунт чи парник/теплицю. А от ті, яким для росту потрібен додатковий час, вже можна готувати до посадки.
Щоб точно зрозуміти, які рослини можна висаджувати, варто в першу чергу вивчити упаковку з насінням, адже томати можуть бути ранніми, середніми, пізніми.
Не менш важливими є кліматичні умови. Позаяк для південних широт лютий - це майже весна і найгарячіша розсадна пора, оскільки в кінці квітня або на початку травня можна буде сміливо висаджувати сіянці в теплиці чи у відкритий грунт.
Якщо ви мешкаєте в "середній смузі", то тут і у травні бувають заморозки. Садіння у відкритий ґрунт доводиться відкладати до кінця весни, а іноді і до червня. Тому рано садити розсаду не варто, хіба що ви плануєте висаджувати сіянці в теплиці чи парники.
Для мешканців північних областей рання посадка ні до чого, якщо у вас нема теплиці, яка опалюється.
Щоб виростити розсаду помідорів, врахуйте багато нюансів (фото: pixabay)
В цілому, садити помідори на розсаду (з урахуванням вище вказаних нюансів) потрібно починати в останні дні лютого або на початку березня і до кінця квітня.
В цілому від часу висіву насіння до висадки проходить 52-58 днів, тому в залежності від цього терміну і прогнозу погоди (готовності ґрунту) можна планувати точну дату.
Треба знати, що розсада, яка переросте, також буде слабкою, тому сіяти насіння помідорів занадто рано недобре.
Пам'ятайте, щоб розсада була здоровою і потужною, створіть для неї велику кількість світла і оптимальну температуру. Бажано встановити зволожувач повітря, враховуючи сухість повітря в приміщеннях.
Підготуйте насіння томатів: протруїть, замочіть в стимуляторі росту. Помідори можна сіяти як в індивідуальні місткості (наприклад, стаканчики), так і в горщики. Тару наповніть ґрунтовою сумішшю і зволожте.
У ящиках зробіть борозди через 3-4 см і викладіть насіння на відстані 1 см один від одного.
А в стаканчики садять по одному насінню. Зверху посіви присипають сантиметровим шаром ґрунту. Вкриті плівкою місткості відправляють в тепло.
Як правило, томати видають перші паростки на 5-6 день. Як тільки це сталося, розсаду можна відкривати і виносити на світло.
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