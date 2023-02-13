Когда и как сажать помидоры на рассаду, чтобы летом получить щедрый урожай

Учтите особенности сорта

Следует помнить, что ранняя рассада не всегда равна хорошему урожаю. Следует учитывать особенности каждого сорта.

Ведь быстрорастущие сорта только вытянутся и будут страдать от недостатка света и площади, пока дождутся пересадки в открытый грунт или парник/теплицу. А вот те, которым для роста нужно дополнительное время, уже можно готовить к посадке.

Чтобы точно понять, какие растения можно высаживать, следует в первую очередь изучить упаковку с семенами, ведь томаты могут быть ранними, средними, поздними.

Климатические условия вашего региона

Не менее важны климатические условия. Поскольку для южных широт февраль – это почти весна и самая горячая рассадная пора, ведь в конце апреля или начале мая можно будет смело высаживать сеянцы в теплицы или в открытый грунт.

Если вы живете в "средней полосе", то здесь и в мае бывают заморозки. Посадку в открытый грунт приходится откладывать до конца весны, а иногда и до июня. Поэтому рано сажать рассаду не стоит, разве что вы планируете высаживать сеянцы в теплицы или парники.

Для жителей северных областей ранняя посадка ни к чему, если у вас нет отапливаемой теплицы.

Чтобы вырастить рассаду помидоров, учтите много нюансов (фото: pixabay)

Даты посадки

В целом, сажать помидоры на рассаду (с учетом вышеуказанных нюансов) нужно начинать в последние дни февраля или в начале марта и до конца апреля.

В общей сложности от времени высева семян до высадки проходит 52-58 дней, поэтому в зависимости от этого срока и прогноза погоды (готовности почвы) можно планировать точную дату.

Надо знать, что рассада, которая перерастет, также будет слабой, поэтому сеять семена помидоров слишком рано нехорошо.

Как сажать помидоры

Помните, чтобы рассада была здоровой и мощной, создайте для нее большое количество света и оптимальную температуру. Желательно установить увлажнитель воздуха, учитывая сухость воздуха в помещениях.

Подготовьте семена томатов: протравите, замочите в стимуляторе роста. Помидоры можно сеять как в индивидуальные емкости (например, стаканчики), так и горшки. Тару наполните грунтовой смесью и увлажните.

В ящиках сделайте бороздки через 3-4 см и выложите семена на расстоянии 1 см друг от друга.

А в стаканчики сажают по одному семени. Сверху посевы присыпают сантиметровым слоем почвы. Покрытые пленкой емкости отправляют в тепло.

Как правило, томаты выдают первые побеги на 5-6 день. Как только это произошло, рассаду можно открывать и выносить на свет.