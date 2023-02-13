Когда и как сажать помидоры на рассаду, чтобы летом получить щедрый урожай

Выращенные собственными силами помидоры всегда и вкуснее, ароматнее и полезнее. Если вы любите приятные заботы, связанные с рассадой, уже в феврале следует распланировать и подготовиться к новому сезону.
Когда и как сажать томаты – узнайте ниже из материала Styler.
Следует помнить, что ранняя рассада не всегда равна хорошему урожаю. Следует учитывать особенности каждого сорта.
Ведь быстрорастущие сорта только вытянутся и будут страдать от недостатка света и площади, пока дождутся пересадки в открытый грунт или парник/теплицу. А вот те, которым для роста нужно дополнительное время, уже можно готовить к посадке.
Чтобы точно понять, какие растения можно высаживать, следует в первую очередь изучить упаковку с семенами, ведь томаты могут быть ранними, средними, поздними.
Не менее важны климатические условия. Поскольку для южных широт февраль – это почти весна и самая горячая рассадная пора, ведь в конце апреля или начале мая можно будет смело высаживать сеянцы в теплицы или в открытый грунт.
Если вы живете в "средней полосе", то здесь и в мае бывают заморозки. Посадку в открытый грунт приходится откладывать до конца весны, а иногда и до июня. Поэтому рано сажать рассаду не стоит, разве что вы планируете высаживать сеянцы в теплицы или парники.
Для жителей северных областей ранняя посадка ни к чему, если у вас нет отапливаемой теплицы.
Чтобы вырастить рассаду помидоров, учтите много нюансов (фото: pixabay)
В целом, сажать помидоры на рассаду (с учетом вышеуказанных нюансов) нужно начинать в последние дни февраля или в начале марта и до конца апреля.
В общей сложности от времени высева семян до высадки проходит 52-58 дней, поэтому в зависимости от этого срока и прогноза погоды (готовности почвы) можно планировать точную дату.
Надо знать, что рассада, которая перерастет, также будет слабой, поэтому сеять семена помидоров слишком рано нехорошо.
Помните, чтобы рассада была здоровой и мощной, создайте для нее большое количество света и оптимальную температуру. Желательно установить увлажнитель воздуха, учитывая сухость воздуха в помещениях.
Подготовьте семена томатов: протравите, замочите в стимуляторе роста. Помидоры можно сеять как в индивидуальные емкости (например, стаканчики), так и горшки. Тару наполните грунтовой смесью и увлажните.
В ящиках сделайте бороздки через 3-4 см и выложите семена на расстоянии 1 см друг от друга.
А в стаканчики сажают по одному семени. Сверху посевы присыпают сантиметровым слоем почвы. Покрытые пленкой емкости отправляют в тепло.
Как правило, томаты выдают первые побеги на 5-6 день. Как только это произошло, рассаду можно открывать и выносить на свет.
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