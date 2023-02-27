Коли і як садити перець на розсаду, щоб мати ранній щедрий врожай

Перець, вирощений на власному городі чи тепличці і смачніший, і корисніший. Крім того з нинішніми цінами на городину проростити розсаду і виростити власні овочі - чудова ідея. Однак варто дотримуватися певних правил і дат посіву.

Коли сіяти розсаду перцю

Точну дату назвати складно, адже все залежить від регіону, в якому ви мешкаєте і від того, куди плануєте пересаджувати саджанці - у відкритий грунт, парник чи теплиці. Відповідно, в південній смузі - перець сіють раніше, а в північній - якомога пізніше через загрозу заморозків, які перець погано переносить.

Проте існує спеціальна формула. Дозріває перець через 100-150 днів із моменту появи сходів. Але точно розрахувати терміни посіву перцю на розсаду можна, тільки якщо ви знаєте характеристики сорту.

Наприклад, ранньостиглий перець сіють за 65 днів до висадки розсади на постійне місце, середньостиглий - за 70 днів, пізній - за 75 днів. Тож, якщо ви знаєте, коли у вашому регіоні буде стабільно тепло, вирахуйте і посадку перцю.

Висаджувати розсаду перцю у відкритий ґрунт (в середньому для України) потрібно вкінці травня - середині червня. У теплицю розсаду перцю висаджують на початку квітня. Для відкритого ґрунту середньодобова температура має становити не менше +15 градусів.

Скористайтеся посівним календарем

Як підготувати ґрунт для розсади

Земля для перцю має бути пухкою, живильною, нейтральною або слабкокислою (pH 6-6,5) і стерильною. Можна придбати готовий субстрат у садових крамницях і про всяк випадок його знезаразити.

Наприклад, можна прожарити ґрунт. Для цього поставте розігріватися духовку до 80-90 градусів (при більш високих температурах суміш зіпсується). Покладіть на деко фольгу або папір для випікання, висипте на неї готовий ґрунт, добре пролийте окропом і відправте в духовку на 30 хвилин, щоб прожарити землю.

Далі підживіть землю. Приміром, внесіть 6 г сечовини, 10 г суперфосфату, 6 г сульфату калію і 2 г сульфату магнію на 10 кг суміші. Або ж використайте ваше перевірене добриво.

Готовий ґрунт треба витримати під плівкою в теплому місці, щоб там відновилася корисна для розсади мікрофлора.

Підготовка насіння до посадки

Звичайно насіння спочатку для знезараження витримують у розчині марганцівки (1 г на 100 мл води, опустити насіння на 20 хвилин). Після знезараження насіння для підвищення його продуктивності поміщають у розчин стимулятора росту або на 4-5 годин кладуть у розчин мінеральних добрив. Після такої обробки посівний матеріал промивають у чистій воді й сіють вологим.

Можна також проростити насіння перед посадкою. Його загортають у мокру марлю або тканину, поміщають у тепло та стежать, щоб тканина не висихала. Для цього краще покласти загорнуте насіння на блюдце й помістити його під поліетилен. Не заливайте насіння водою – йому для проростання, окрім води, потрібен ще й кисень. Найкраще проростання відбувається при температурі +20-23 градуси. Однак не перетримайте, адже у пророслого насіння ніжні паростки легко відламуються при посіві.

Посів перцю на розсаду

Оскільки перець дуже довго відновлюється після пікірування, посадку здійснюють в окремі горщики або скляночки діаметром 10 см і глибиною 10-12 см. Можна також взяти для посіву посудину глибиною не менше 5-6 см, а рівень ґрунту не повинен доходити до краю посудини на 2 см.

Насіння перцю розкладають по поверхні ґрунту на відстані 1,5-2 см одне від одного, притискають до субстрату, зволожують з пульверизатора, після чого згори присипають шаром ґрунту завтовшки 1 см, який потім злегка ущільнюють. Накривають посіви поліетиленовою плівкою або склом.