Когда и как сажать перец на рассаду, чтобы получить ранний щедрый урожай

Перец, выращенный на собственном огороде или тепличке и вкуснее, и полезнее. Кроме того с нынешними ценами прорастить рассаду и вырастить собственные овощи - отличная идея. Однако следует соблюдать определенные правила и даты посева.

Когда сеять рассаду перца

Точную дату назвать сложно, ведь все зависит от региона, в котором вы живете и от того, куда планируете пересаживать саженцы - в открытый грунт, парник или теплицу. Соответственно, в южной полосе - перец сеют раньше, а в северной - как можно позже из-за угрозы заморозков, которые перец плохо переносит.

Однако существует специальная формула. Созревает перец через 100-150 дней с момента появления всходов. Но точно рассчитать сроки посева перца на рассаду можно, только если вы знаете характеристики сорта.

Например, раннеспелый перец сеют за 65 дней до высадки рассады на постоянное место, среднеспелый - за 70 дней, поздний - за 75 дней. Итак, если вы знаете, когда в вашем регионе будет стабильно тепло, высчитайте и посадку перца.

Высаживать рассаду перца в открытую почву (в среднем для Украины) нужно в конце мая - середине июня. В теплицу рассаду перца высаживают в начале апреля. Для открытого грунта среднесуточная температура должна составлять не менее +15 градусов.

Воспользуйтесь посевным календарем

Как подготовить почву для рассады

Земля для перца должна быть рыхлой, питательной, нейтральной или слабокислой (pH 6-6,5) и стерильной. Можно приобрести готовый субстрат в садовых магазинах, и на всякий случай его обеззаразить.

Например, можно прокалить почву. Для этого поставьте разогреваться духовку до 80-90 градусов (при более высоких температурах смесь испортится). Положите на противень фольгу или бумагу для выпечки, высыпьте на нее готовую почву, хорошо пролейте кипятком и отправьте в духовку на 30 минут, чтобы прокалить землю.

Далее подпитайте землю. К примеру, внесите 6 г мочевины, 10 г суперфосфата, 6 г сульфата калия и 2 г сульфата магния на 10 кг смеси. Или используйте ваше проверенное удобрение.

Готовый грунт нужно выдержать под пленкой в теплом месте, чтобы там восстановилась полезная для рассады микрофлора.

Подготовка семян к посадке

Обычно семена сначала для обеззараживания выдерживают в растворе марганцовки (1 г на 100 мл воды, опустить семена на 20 минут). После обеззараживания семена для повышения их производительности помещают в раствор стимулятора роста или на 4-5 часов кладут в раствор минеральных удобрений. После такой обработки посевной материал промывают в чистой воде и сеют влажным.

Можно также прорастить семена перед посадкой. Его заворачивают в мокрую марлю или ткань, помещают в тепло и следят, чтобы ткань не высыхала. Для этого лучше положить завернутые семена на блюдце и поместить их под полиэтилен. Не заливайте семена водой – для прорастания, кроме воды, нужен еще и кислород. Лучшее прорастание происходит при температуре +20-23 градуса. Однако не передержите, ведь у проросших семян нежные побеги легко отламываются при посеве.

Посев перца на рассаду

Поскольку перец очень долго восстанавливается после пикирования, посадку осуществляют в отдельные горшки или стаканчики диаметром 10 см и глубиной 10-12 см. Можно также взять для посева сосуд глубиной не менее 5-6 см, а уровень грунта не должен доходить до края посуды на 2 см.

Семена перца раскладывают по поверхности грунта на расстоянии 1,5-2 см друг от друга, прижимают к субстрату, увлажняют из пульверизатора, после чего сверху присыпают слоем грунта толщиной 1 см, который затем слегка уплотняют. Накрывают посевы полиэтиленовой пленкой или стеклом.