Увага: чого ніколи не можна робити при розморожуванні холодильника

Чому потрібно розморожувати холодильник?

Поява льоду в холодильнику - це природний процес, що виникає через конденсацію вологи. Якщо вчасно не видаляти накопичений лід, це може призвести до наступних проблем:

Зниження ефективності роботи. Лід створює додаткове навантаження на компресор, що призводить до збільшення споживання електроенергії.

Лід створює додаткове навантаження на компресор, що призводить до збільшення споживання електроенергії. Погіршення охолодження. Лід може блокувати потоки холодного повітря, через що продукти охолоджуються нерівномірно і можуть псуватися швидше.

Лід може блокувати потоки холодного повітря, через що продукти охолоджуються нерівномірно і можуть псуватися швидше. Поява неприємного запаху. Волога та конденсат можуть призвести до утворення цвілі або затхлого запаху всередині холодильника.

Волога та конденсат можуть призвести до утворення цвілі або затхлого запаху всередині холодильника. Пошкодження техніки. Якщо не проводити регулярне розморожування, холодильник може працювати з перебоями, що може скоротити його термін служби.

Як часто потрібно розморожувати холодильник?

Частота розморожування залежить від типу холодильника. Для моделей з системою «No Frost» достатньо проводити його раз на рік або в міру потреби.

У холодильниках з крапельною системою розморожування рекомендується проводити кожні 3-6 місяців, залежно від інтенсивності використання та кількості накопиченого льоду.

Розморожувати холодильник треба, звісно, без продуктів (фото: Pexels.com)

Як правильно розморозити холодильник: покрокова інструкція

Підготовка

Перед тим, як почати розморожування, вимкніть холодильник з електромережі та встановіть регулятор температури на нуль. Обов'язково відкрийте дверцята, щоб прискорити процес. Для двокомпресорних моделей спочатку розморозьте холодильну камеру, а потім морозильну.

Виймання продуктів

Перед розморожуванням бажано заздалегідь планувати витрату продуктів. Якщо ж продукти залишаються, їх можна зберегти на балконі в холодну пору року або в спеціальних термопакетах у літню спеку.

Підготовка рушників та ганчірок

Для того, щоб уникнути затоплення підлоги талою водою, заздалегідь підготуйте рушники або місткість для збору води. Старіші моделі холодильників можуть не мати спеціальної місткості для води, тому важливо періодично видаляти воду вручну.

Процес розморожування

Зачекайте, поки весь лід сам розтане. Процес може тривати від 3 до 10 годин залежно від товщини льоду. Поки чекаєте, можна зайнятися миттям полиць, контейнерів і готуванням содового розчину для очищення стінок холодильника.

Прибирання талої води

Під час процесу розморожування регулярно видаляйте талу воду, щоб уникнути накопичення вологи всередині камери. Використовуйте м’які губки або тканини для очищення поверхонь.

Чистка холодильника

Після того, як весь лід розтане, ретельно помийте холодильник содовим розчином або спеціальними засобами для догляду за технікою. Не забувайте витерти поверхні насухо, щоб уникнути залишків вологи.

Сушка

Після очищення залиште холодильник відкритим на деякий час, щоб усі поверхні могли висохнути природним шляхом. Якщо потрібно прискорити процес, використовуйте сухі рушники або тканини.

Запуск та повернення продуктів

Коли холодильник висохне, увімкніть його та зачекайте кілька годин, поки він набере потрібну температуру. Після цього можна повертати продукти на полиці, але не перевантажуйте холодильник одразу.

Чого не слід робити при розморожуванні холодильника

Під час розморожування холодильника важливо дотримуватися певних правил, щоб уникнути пошкодження техніки: