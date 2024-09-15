Внимание: чего никогда нельзя делать при разморозке холодильника

Холодильник является одним из важнейших приборов на кухне, который помогает хранить продукты свежими длительное время. Для его правильной работы необходимо периодически производить размораживание, особенно это касается моделей с капельной системой. Зачем и когда нужно размораживать холодильник?
РБК-Украина (проект Styler) подробно описывает процесс размораживания шаг за шагом.
Появление льда в холодильнике - это естественный процесс, возникающий из-за конденсации влаги. Если вовремя не удалять накопленный лед, это может привести к следующим проблемам:
Частота размораживания зависит от типа холодильника. Для моделей с системой «No Frost» достаточно производить его раз в год или по мере надобности.
В холодильниках с капельной системой размораживания рекомендуется проводить каждые 3-6 месяцев в зависимости от интенсивности использования и количества накопленного льда.
Подготовка
Перед началом размораживания выключите холодильник из электросети и установите регулятор температуры на ноль. Обязательно откройте дверцу, чтобы ускорить процесс. Для двухкомпрессорных моделей сначала разморозьте холодильную камеру, затем морозильную.
Извлечение продуктов
Перед размораживанием желательно заранее планировать расход продуктов. Если продукты остаются, их можно сохранить на балконе в холодное время года или в специальных термопакетах в летнюю жару.
Подготовка полотенец и тряпок
Чтобы избежать затопления пола талой водой, заранее подготовьте полотенца или емкость для сбора воды. Более старые модели холодильников могут не иметь специальной емкости для воды, поэтому важно периодически удалять воду вручную.
Процесс размораживания
Подождите, пока весь лед сам растает. Процесс может занять от 3 до 10 часов в зависимости от толщины льда. Пока ждете, можно заняться мытьем полок, контейнеров и приготовлением содового раствора для очистки стен холодильника.
Уборка талой воды
Во время размораживания регулярно удаляйте талую воду во избежание накопления влаги внутри камеры. Используйте мягкие губки или ткани для очищения поверхностей.
Чистка холодильника
После того, как весь лед растает, тщательно помойте холодильник содовым раствором или специальными средствами по уходу за техникой. Не забывайте вытереть поверхности досуха, чтобы избежать остатков влаги.
Сушка
После очистки оставьте холодильник открытым на время, чтобы все поверхности могли высохнуть естественным путем. Если необходимо ускорить процесс, используйте сухие полотенца или ткани.
Запуск и возврат продуктов
Когда холодильник высохнет, включите его и подождите несколько часов, пока он наберет нужную температуру. После этого можно поворачивать продукты на полки, но не перегружайте холодильник сразу.
Во время размораживания холодильника важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать повреждения техники:
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Lg.com, Samsung.com, Kyiv.repair.