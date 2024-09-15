Внимание: чего никогда нельзя делать при разморозке холодильника

Почему нужно размораживать холодильник?

Появление льда в холодильнике - это естественный процесс, возникающий из-за конденсации влаги. Если вовремя не удалять накопленный лед, это может привести к следующим проблемам:

Снижение эффективности работы. Лед создает дополнительную нагрузку на компрессор, что приводит к увеличению потребления электроэнергии.

Лед создает дополнительную нагрузку на компрессор, что приводит к увеличению потребления электроэнергии. Ухудшение охлаждения. Лед может блокировать потоки холодного воздуха, поэтому продукты охлаждаются неравномерно и могут портиться быстрее.

Лед может блокировать потоки холодного воздуха, поэтому продукты охлаждаются неравномерно и могут портиться быстрее. Появление неприятного запаха. Влага и конденсат могут привести к образованию плесени или затхлого запаха внутри холодильника.

Влага и конденсат могут привести к образованию плесени или затхлого запаха внутри холодильника. Повреждение техники. Если не производить регулярное размораживание, холодильник может работать с перебоями, что может сократить его срок службы.

Как часто нужно размораживать холодильник?

Частота размораживания зависит от типа холодильника. Для моделей с системой «No Frost» достаточно производить его раз в год или по мере надобности.

В холодильниках с капельной системой размораживания рекомендуется проводить каждые 3-6 месяцев в зависимости от интенсивности использования и количества накопленного льда.

Размораживать холодильник нужно, конечно, без продуктов (фото: Pexels.com)

Как правильно разморозить холодильник: пошаговая инструкция

Подготовка

Перед началом размораживания выключите холодильник из электросети и установите регулятор температуры на ноль. Обязательно откройте дверцу, чтобы ускорить процесс. Для двухкомпрессорных моделей сначала разморозьте холодильную камеру, затем морозильную.

Извлечение продуктов

Перед размораживанием желательно заранее планировать расход продуктов. Если продукты остаются, их можно сохранить на балконе в холодное время года или в специальных термопакетах в летнюю жару.

Подготовка полотенец и тряпок

Чтобы избежать затопления пола талой водой, заранее подготовьте полотенца или емкость для сбора воды. Более старые модели холодильников могут не иметь специальной емкости для воды, поэтому важно периодически удалять воду вручную.

Процесс размораживания

Подождите, пока весь лед сам растает. Процесс может занять от 3 до 10 часов в зависимости от толщины льда. Пока ждете, можно заняться мытьем полок, контейнеров и приготовлением содового раствора для очистки стен холодильника.

Уборка талой воды

Во время размораживания регулярно удаляйте талую воду во избежание накопления влаги внутри камеры. Используйте мягкие губки или ткани для очищения поверхностей.

Чистка холодильника

После того, как весь лед растает, тщательно помойте холодильник содовым раствором или специальными средствами по уходу за техникой. Не забывайте вытереть поверхности досуха, чтобы избежать остатков влаги.

Сушка

После очистки оставьте холодильник открытым на время, чтобы все поверхности могли высохнуть естественным путем. Если необходимо ускорить процесс, используйте сухие полотенца или ткани.

Запуск и возврат продуктов

Когда холодильник высохнет, включите его и подождите несколько часов, пока он наберет нужную температуру. После этого можно поворачивать продукты на полки, но не перегружайте холодильник сразу.

Чего не следует делать при размораживании холодильника

Во время размораживания холодильника важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать повреждения техники: