Як без хімії позбутися неприємного запаху в холодильнику

Іноді з холодильника, який прибирають порівняно рідше, аніж інші поверхні в оселі, починає линути неприємний запах. Та для його усунення не обов'язково використовувати хімічні засоби - адже існують прості на натуральні методи.

Про те, як усунути неприємний запах з холодильника без хімії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Перебрати холодильник

Насамперед необхідно з'ясувати, що саме є причиною неприємного запаху з холодильника. Зазвичай це відбувається через зіпсовані продукти та пролиту рідину.

Тому перегляньте їжу, викиньте протерміноване та зіпсоване, а потім протріть полиці вологою ганчіркою.

Протерти оцтом

Для усунення дуже стійких запахів протріть внутрішню частину холодильника сумішшю з рівних частин води та білого оцту. Цей натуральний дезодорант допоможе позбутися стійких запахів.

Поставити коробочку з содою

Харчова сода - чудовий дезодорант, але з часом вона втрачає свою ефективність поглинання запахів, і є велика ймовірність, що ви міняєте її недостатньо часто.

Оскільки харчова сода поглинає молекули запаху в повітрі, переконайтеся, що вона знаходиться у вентильованому контейнері і що ви замінюєте її принаймні щомісяця.

Використати кавову гущу

Використана кавова гуща може допомогти поглинути запахи. Просто покладіть її в миску і залиште на кілька днів у холодильнику.

Покласти газети

Зробіть паперові кульки з газетних сторінок, а потім викладіть їх на паперову тарілку. Також можна додати краплю кулінарної ванілі на кожну паперову кульку.

Поставте по тарілці з кулькою на кожну полицю в холодильнику та морозильній камері на кілька тижнів - вуглець у газетній фарбі допоможе поглинути неприємні запахи.

Заморозити вугілля

Подібно до харчової соди, активоване вугілля може поглинати запахи. Покладіть кілька шматочків у контейнер і залиште його в холодильнику.

Як усунути запах з холодильника (ілюстративне фото: Freepik)

Для усунення особливо сильних запахів у кожне відділення можна покласти по кілька пакетиків.

Покласти овес

Цей продукт також може допомогти поглинути запахи з холодильника. Покладіть сирий овес у контейнер без кришки всередині холодильника, щоб дезодорувати прилад природним чином.

Протерти лимонним соком

Використовуйте рушник, змочений лимонним соком, щоб протерти полиці після миття холодильника. Для максимального поглинання запахів можна залишити скибочки лимона в мисці в холодильнику на кілька годин або до тижня.

Посипати полиці холодильника цедрою

Покладіть апельсинові, лимонні або лаймові шкірки в холодильник, щоб додати аромату свіжості. Або ж можна використати цедру, присипавши нею поверхні.

Додати ваніль

Ваніль має приємний аромат, який може замаскувати неприємні пахощі холодильника. Нанесіть кілька крапель ванільного екстракту на ватний диск і залиште його в холодильнику для приємного аромату.