Коли і де дивитися фінал Євробачення 2024: учасники та як голосувати

Коли дивитися фінал Євробачення та де

Гранд-фінал Євробачення 2024 пройде у шведському Мальме 11 травня.

Представниці від України alyona alyona & Jerry Heil вийдуть на сцену з піснею "Teresa & Maria" під номером 2.

На цих платформах транслюватиметься гранд-фінал Євробачення 2024 наживо:

Хто візьме участь у фіналі Євробачення

Нагадаємо, що в фіналі будуть змагатися учасники від 26 країн.

Переможці першого півфіналу:

Україна: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Mariа

Сербія: TEYA DORA - RAMONDA

Португалія: iolanda - Grito

Словенія: Raiven - Veronika

Литва: Silvester Belt - Luktelk

Фінляндія: Windows95man - No Rules!

Кіпр: Silia Kapsis - Liar

Хорватія: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

Ірландія: Bambie Thug - Doomsday Blue

Люксембург: TALI - Fighter

Переможці другого півфіналу:

Латвія: Dons - Hollow

Австрія: Kaleen - We Will Rave

Нідерланди: Joost Klein - Europapa

Норвегія: Gåte - Ulveham

Ізраїль: Eden Golan - Hurricane

Греція: Marina Satti - ZARI

Естонія: 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Швейцарія: Nemo - The Code

Грузія: Nutsa Buzaladze - Firefighter

Вірменія: LADANIVA - Jako

Окрім того, у фінал "автоматом" потрапляють країни "Великої п’ятірки" держав-засновниць Європейської мовної спілки та країна-організаторка (Швеція), що перемогла на конкурсі попереднього року:

Велика Британія: Olly Alexander — Dizzy

Німеччина: ISAAK - Always On The Run

Іспанія: Nebulossa - ZORRA

Італія: Angelina Mango - La noia

Франція: Slimane - Mon Amour

Швеція: Marcus & Martinus - Unforgettable

Як голосувати

Процес голосування за учасників гранд-фіналу пісенного конкурсу зазнав суттєвих змін. Тепер на віддачу голосу відведено значно більше часу, оскільки глядацьке голосування розпочинається одразу після виступу першого учасника на сцені.

Щоб проголосувати за свого фаворита, можна скористатися застосунком Eurovision Song Contest або відправити SMS на номер 7576 з порядковим номером виступу обраного учасника.

Глядачі з країн, які не беруть участі у конкурсі, матимуть змогу віддати бал за фаворита у рамках блоку "Решта світу" майже за 24 години до фіналу. Онлайн-голосування розпочнеться на сайті www.esc.vote одразу після завершення другої генеральної репетиції в переддень фіналу.