Коли і де дивитися фінал Євробачення 2024: учасники та як голосувати

Другий півфінал Євробачення 2024 закінчився 9 травня у Швеції. За результатами конкурсу визначилися ще 10 учасників, які увійшли у фінал.
Де дивитися фінал Євробачення, хто в ньому буде, та як голосувати - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Гранд-фінал Євробачення 2024 пройде у шведському Мальме 11 травня.
Представниці від України alyona alyona & Jerry Heil вийдуть на сцену з піснею "Teresa & Maria" під номером 2.
На цих платформах транслюватиметься гранд-фінал Євробачення 2024 наживо:
Нагадаємо, що в фіналі будуть змагатися учасники від 26 країн.
Переможці першого півфіналу:
Переможці другого півфіналу:
Окрім того, у фінал "автоматом" потрапляють країни "Великої п’ятірки" держав-засновниць Європейської мовної спілки та країна-організаторка (Швеція), що перемогла на конкурсі попереднього року:
Процес голосування за учасників гранд-фіналу пісенного конкурсу зазнав суттєвих змін. Тепер на віддачу голосу відведено значно більше часу, оскільки глядацьке голосування розпочинається одразу після виступу першого учасника на сцені.
Щоб проголосувати за свого фаворита, можна скористатися застосунком Eurovision Song Contest або відправити SMS на номер 7576 з порядковим номером виступу обраного учасника.
Глядачі з країн, які не беруть участі у конкурсі, матимуть змогу віддати бал за фаворита у рамках блоку "Решта світу" майже за 24 години до фіналу. Онлайн-голосування розпочнеться на сайті www.esc.vote одразу після завершення другої генеральної репетиції в переддень фіналу.
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