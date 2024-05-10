Когда и где смотреть финал Евровидения 2024: участники и как голосовать

Второй полуфинал Евровидения 2024 года закончился 9 мая в Швеции. По результатам конкурса определились еще 10 участников, вошедших в финал.
Где смотреть финал Евровидения, кто в нем будет, и как голосовать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Гранд-финал Евровидения 2024 пройдет в шведском Мальме 11 мая.
Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil выйдут на сцену с песней "Teresa & Maria" под номером 2.
На этих платформах будет транслироваться гранд-финал Евровидения 2024 вживую:
Напомним, что в финале будут соревноваться участники от 26 стран.
Победители первого полуфинала:
Победители второго полуфинала:
Кроме того, в финал "автоматом" попадают страны "Большой пятерки" государств-основательниц Европейского языкового союза и страна-организатор (Швеция), победившая на конкурсе предыдущего года:
Процесс голосования за участников гранд-финала песенного конкурса претерпел существенные изменения. Теперь на отдачу голоса отведено гораздо больше времени, поскольку зрительское голосование начинается сразу после выступления первого участника на сцене.
Чтобы проголосовать за своего фаворита, можно использовать приложение Eurovision Song Contest или отправить SMS на номер 7576 с порядковым номером выступления избранного участника.
Зрители из стран, не участвующих в конкурсе, смогут отдать балл за фаворита в рамках блока "Остальной мир" почти за 24 часа до финала. Онлайн-голосование начнется на сайте www.esc.vote сразу после завершения второй генеральной репетиции в канун финала.
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