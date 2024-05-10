Когда и где смотреть финал Евровидения 2024: участники и как голосовать
Второй полуфинал Евровидения 2024 года закончился 9 мая в Швеции. По результатам конкурса определились еще 10 участников, вошедших в финал.
Где смотреть финал Евровидения, кто в нем будет, и как голосовать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Когда смотреть финал Евровидения и где
Гранд-финал Евровидения 2024 пройдет в шведском Мальме 11 мая.
Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil выйдут на сцену с песней "Teresa & Maria" под номером 2.
На этих платформах будет транслироваться гранд-финал Евровидения 2024 вживую:
- телеканале Суспільне Культура;
- на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення;
- на Facebook-страницах Євробачення Україна, Суспільне Мовлення, Суспільне Культура, Перший і Радіо Промінь;
- на Радіо Промінь.
Кто примет участие в финале Евровидения
Напомним, что в финале будут соревноваться участники от 26 стран.
Победители первого полуфинала:
- Украина: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Mariа
- Сербия: TEYA DORA - RAMONDA
- Португалия: iolanda - Grito
- Словения: Raiven - Veronika
- Литва: Silvester Belt - Luktelk
- Финляндия: Windows95man - No Rules!
- Кипр: Silia Kapsis - Liar
- Хорватия: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim
- Ирландия: Bambie Thug - Doomsday Blue
- Люксембург: TALI - Fighter
Победители второго полуфинала:
- Латвия: Dons - Hollow
- Австрия: Kaleen - We Will Rave
- Нидерланды: Joost Klein - Europapa
- Норвегия: Gåte - Ulveham
- Израиль: Eden Golan - Hurricane
- Греция: Marina Satti - ZARI
- Эстония: 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
- Швейцария: Nemo - The Code
- Грузия: Nutsa Buzaladze - Firefighter
- Армения: LADANIVA - Jako
Кроме того, в финал "автоматом" попадают страны "Большой пятерки" государств-основательниц Европейского языкового союза и страна-организатор (Швеция), победившая на конкурсе предыдущего года:
- Великобритания: Olly Alexander - Dizzy
- Германия: ISAAK - Always On The Run
- Испания: Nebulossa - ZORRA
- Италия: Angelina Mango - La noia
- Франция: Slimane - Mon Amour
- Швеция: Marcus & Martinus - Unforgettable
Как голосовать
Процесс голосования за участников гранд-финала песенного конкурса претерпел существенные изменения. Теперь на отдачу голоса отведено гораздо больше времени, поскольку зрительское голосование начинается сразу после выступления первого участника на сцене.
Чтобы проголосовать за своего фаворита, можно использовать приложение Eurovision Song Contest или отправить SMS на номер 7576 с порядковым номером выступления избранного участника.
Зрители из стран, не участвующих в конкурсе, смогут отдать балл за фаворита в рамках блока "Остальной мир" почти за 24 часа до финала. Онлайн-голосование начнется на сайте www.esc.vote сразу после завершения второй генеральной репетиции в канун финала.
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