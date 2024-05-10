Когда и где смотреть финал Евровидения 2024: участники и как голосовать

Второй полуфинал Евровидения 2024 года закончился 9 мая в Швеции. По результатам конкурса определились еще 10 участников, вошедших в финал.

Где смотреть финал Евровидения, кто в нем будет, и как голосовать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Когда смотреть финал Евровидения и где

Гранд-финал Евровидения 2024 пройдет в шведском Мальме 11 мая.

Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil выйдут на сцену с песней "Teresa & Maria" под номером 2.

На этих платформах будет транслироваться гранд-финал Евровидения 2024 вживую:

Кто примет участие в финале Евровидения

Напомним, что в финале будут соревноваться участники от 26 стран.

Победители первого полуфинала:

Украина: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Mariа

Сербия: TEYA DORA - RAMONDA

Португалия: iolanda - Grito

Словения: Raiven - Veronika

Литва: Silvester Belt - Luktelk

Финляндия: Windows95man - No Rules!

Кипр: Silia Kapsis - Liar

Хорватия: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

Ирландия: Bambie Thug - Doomsday Blue

Люксембург: TALI - Fighter

Победители второго полуфинала:

Латвия: Dons - Hollow

Австрия: Kaleen - We Will Rave

Нидерланды: Joost Klein - Europapa

Норвегия: Gåte - Ulveham

Израиль: Eden Golan - Hurricane

Греция: Marina Satti - ZARI

Эстония: 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Швейцария: Nemo - The Code

Грузия: Nutsa Buzaladze - Firefighter

Армения: LADANIVA - Jako

Кроме того, в финал "автоматом" попадают страны "Большой пятерки" государств-основательниц Европейского языкового союза и страна-организатор (Швеция), победившая на конкурсе предыдущего года:

Великобритания: Olly Alexander - Dizzy

Германия: ISAAK - Always On The Run

Испания: Nebulossa - ZORRA

Италия: Angelina Mango - La noia

Франция: Slimane - Mon Amour

Швеция: Marcus & Martinus - Unforgettable

Как голосовать

Процесс голосования за участников гранд-финала песенного конкурса претерпел существенные изменения. Теперь на отдачу голоса отведено гораздо больше времени, поскольку зрительское голосование начинается сразу после выступления первого участника на сцене.

Чтобы проголосовать за своего фаворита, можно использовать приложение Eurovision Song Contest или отправить SMS на номер 7576 с порядковым номером выступления избранного участника.

Зрители из стран, не участвующих в конкурсе, смогут отдать балл за фаворита в рамках блока "Остальной мир" почти за 24 часа до финала. Онлайн-голосование начнется на сайте www.esc.vote сразу после завершения второй генеральной репетиции в канун финала.