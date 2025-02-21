Коли гроші - не головне. 5 акторів, які знімалися у кіно без гонорару

У кіноіндустрії актори часто отримують мільйонні гонорари за свої ролі, але бувають випадки, коли зірки свідомо відмовляються від оплати. Іноді це пов’язано з вірою в проєкт, дружбою з режисером або бажанням підтримати незалежне кіно.

У цьому матеріалі РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять акторів, які погодилися працювати у фільмах безкоштовно.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес зіграла стриптизерку-ветерана Рамону Вегу у фільмі "Хастлери" - і не отримала за це жодного гонорару наперед.

"Як Дженні з кварталу - я роблю те, що люблю", - сказала вона GQ у 2019 році. Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Проте Лопес була не лише акторкою, а й продюсеркою фільму. Це означає, що, хоча вона не взяла гроші за виконання ролі, ймовірно, отримала частку від прибутку картини завдяки своїй продюсерській участі.

Бред Пітт

У "Дедпулі-2" є безліч камео, зокрема Джеймса МакЕвоя, Ніколаса Голта, Евана Пітерса та переодягненого Метта Деймона. Але найпомітнішим (і найкоротшим) камео є Бред Пітт. Він грає Ванішера, невидимого мутанта в X-Force Дедпула.

Глядачі навіть не підозрюють, що це Пітт, доки Ванішер випадково не стрибає з парашутом у телефонні дроти й не отримує ураження струмом, відкриваючи обличчя актора на всі п’ять секунд. Бред Пітт (фото: Getty Images)

Ця секретна камео була знята під час постпродакшну. Через коротку епізодичну роль Рейнольдс і Пітт погодилися зніматися буквально "за копійки", що в основному еквівалентно ціні кави в Starbucks.

Джордж Клуні

"Добраніч, та нехай щастить", в якому зіграв актор, мав обмежений бюджет у 7 мільйонів доларів. Щоб знизити витрати, Джордж Клуні пожертвував великою зарплатою, яку зазвичай отримував за фільм.

Попри те, що він був режисером, співавтором сценарію та виконавцем головної ролі, Клуні заплатив собі лише 3 долари - по одному долару за кожну роль. Кадр з фільму "Добраніч, та нехай щастить"

Ймовірно, це було зроблено для виконання вимог Гільдії кіноакторів (SAG) щодо мінімальної оплати праці. Клуні був настільки сповнений рішучості зняти цей фільм, що навіть заклав власний будинок.

Адам Левін

Фронтмен і соліст "Maroon 5" Адам Левін був єдиною людиною, яку режисер фільму "Почати знову" Джон Карні розглядав на роль Дейва. Левін отримав цю роль після зустрічі з режисером і відмовився від зарплати.

Щодо причин, співак сказав, що він уже був багатий і не думав про гроші. Кадр з фільму "Почати знову"

"Я хочу отримати гарний досвід. Я маю щасливу розкіш не думати про це в термінах грошей", - пояснив він в інтерв’ю USA Today.

До слова, "Почати знову" став акторським дебютом Левіна в повнометражному фільмі.

Брюс Вілліс

Брюс Вілліс з’явився у фільмі Квентіна Тарантіно "Чотири кімнати" заради розваги. Через це він не взяв жодного гонорару за роль.

Це було дуже великодушно з його боку, але Гільдія кіноакторів (SAG) не схвалила цього рішення.

Вілліс порушив правила SAG, знявшись у фільмі без оплати, хоча це було його особистим вибором. Брюс Вілліс (фото: Вікіпедія)

Організація навіть погрожувала подати на нього в суд, якщо його ім’я не буде виключено з титрів. У результаті його роль не тільки залишилася неоплаченою, але й не була зазначена в титрах.