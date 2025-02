Ніхто не вірив, а вони змогли! 6 зірок, які після довгої паузи знову підкорюють світ

Дженніфер Кулідж

Після багатьох років, граючи другорядні ролі в комедіях і телешоу, Дженніфер Кулідж досягла свого прориву, зігравши маму Стіфлера у франшизі фільму "Американський пиріг". Вона продовжувала користуватися успіхом у комедійному жанрі, зігравши помітні ролі в "Блондинці в законі" та "Історії Попелюшки".

Однак після того, як їй не вдалося отримати головну роль у "Відчайдушних домогосподарках", слава Кулідж пішла на спад. Попри те, що вона зіграла роль другого плану в ситкомі CBS "2 розбиті дівчини", її величезний потенціал залишився невикористаним. Кадр з серіалу "Білий лотос"

Але потім з’явився маленький проєкт під назвою "Білий лотос". Антологічний серіал HBO повернув Кулідж у центр уваги, коли їй було 60 років, і приніс їй кілька престижних нагород, у тому числі її першу "Еммі", "Золотий глобус" і нагороду SAG.

Майкл Кітон

Сюжет фільму "Людина-птах" 2014 року нагадує життя виконавця головної ролі Майкла Кітона. Як і персонаж Рігган Томсон, Кітон спочатку отримав визнання, зобразивши супергероя у фільмі, але згодом його кар’єра пішла на спад.

У випадку Кітона цей спад почався на початку 2000-х років із серії другорядних ролей у помірно успішних фільмах. На початку 2010-х років Кітон гостро потребував відродження кар’єри, що доречно сталося у фільмі "Людина-птах", який, здавалося, був паралельним його власному життю. Кадр з фільму "Людина птах"

Він приніс Кітону численні номінації на нагороди, підготувавши основу для ролей у наступних проєктах, таких як "У центрі уваги", "Людина-павук: Повернення додому" та мінісеріалі Hulu "Dopesick", який приніс йому першу премію "Еммі".

Кеша

На початку 2010-х Кеша домінувала на танцполах у всьому світі з такими хітами, як "Tik Tok", "We R Who We R" і "Timber". Для зовнішнього світу її життя здавалося гламурним, оскільки її кар’єра процвітала.

Однак за кадром вона зіткнулася з особистими проблемами, включаючи розлад харчової поведінки та нібито експлуататорські стосунки з продюсером доктором Люком. Це призвело до того, що вона подала позов проти нього за сексуальне насильство, який тривав кілька місяців, щоб її було звільнено лише у 2016 році.

Кеша (фото: instagram.com/kesha)

Після чотирирічної перерви Кеша тріумфально повернулася зі своїм синглом 2017 року "Praying", який, здавалося б, розглядав вищезгаданий позов. Ця пісня принесла Кеші номінацію на "Греммі" за найкраще сольне поп-виконання та стала гімном руху MeToo.

Едді Мерфі

Едді Мерфі, безсумнівно, був однією з найбільших кінозірок 1980-х років. Здобувши популярність у "Суботньому вечорі в прямому ефірі", Мерфі перейшов на великий екран, де отримав величезні касові збори завдяки таким фільмам, як "Поліцейський з Беверлі-Гіллз" і "Поїздка до Америки".

Однак наприкінці 2000-х його кар’єра пішла на спад після серії фільмів, які зазнали або критичного, або комерційного провалу. Після багатьох років поза увагою Мерфі успішно повернувся з фільмом 2019 року "Моє ім'я Долемайт". Кадр з фільму "Моє ім'я Долемайт"

Того року він також повернувся на сцену, яка створила його кар’єру, вперше з 1984 року. За ведення епізоду "Суботнього вечора в прямому ефірі" 21 грудня 2019 року Мерфі отримав свою першу премію "Еммі".

Кіану Рівз

Повернутися один раз як голлівудський актор досить складно, але Кіану Рівзу вдалося досягти цього чудового досягнення двічі. Після затишшя в кар'єрі Рівз пережив перше відродження в 1999 році з "Матрицею", яка закріпила його як одного з найбільших героїв Голлівуду.

З цього моменту все, здавалося, пішло лише вниз. Наприкінці 2000-х і на початку 2010-х його кар’єра пішла на спад, відзначена низкою переважно невдалих фільмів. Рівз зміг повернути увагу у 2014 році з "Джоном Віком" і запустив дуже успішну франшизу. Кадр з фільму "Джон Уік-4"

Відтоді він повернувся до всесвіту "Матриці" для "Воскресіння" і позичив свій голос у франшизі "Історія іграшок", залишаючись таким же милим, як і раніше.

Брендан Фрейзер

Отримати "Оскар" після тривалого занепаду кар’єри є нездійсненною мрією для багатьох голлівудських акторів, але ця мрія здійснилася для Брендана Фрейзера в 2023 році. Фрейзер вирвався на початку 90-х з такими проєктами, як "Людина з Енсіно" і "Шкільні узи".

Згодом він отримав статус головної зірки завдяки трилогії "Мумія". Наприкінці 2000-х років Фрейзер майже зник, головним чином через низку особистих проблем, включаючи розлучення, проблеми зі здоров’ям і ймовірне сексуальне насильство з боку тодішнього президента Голлівудської асоціації іноземної преси. Кадр з фільму "Кит"

У 2022 році він зіграв головного героя у фільмі Даррена Аронофскі "Кит". Фільм вдихнув нове життя в його кар’єру, принісши йому гарячі овації в усьому світі та премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль.