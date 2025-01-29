ua en ru
Ср, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

5 акторів, які були набагато старшими за своїх героїв

Середа 29 січня 2025 09:05
UA EN RU
5 акторів, які були набагато старшими за своїх героїв Ендрю Гарфілд і Флоренс П'ю (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У кіно актори часто грають персонажів, які значно молодші або старші за них самих. Завдяки гриму, стилю та акторській майстерності вік стає лише умовністю. Проте деякі випадки особливо вражають - іноді різниця між віком актора і його героя сягає десятиліть!

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ять зірок, які зіграли значно молодших персонажів, і зробили це настільки переконливо, що глядачі навіть не помітили це.

Ендрю Гарфілд

У фільмі "Дивовижна людина-павук" головному герою Пітеру Паркеру за сюжетом має бути 17 років. Однак на момент зйомок Ендрю Гарфілду виповнилося вже 29. У сиквелі його персонаж закінчує школу, тоді як самому акторові було 31.

5 акторів, які були набагато старшими за своїх героївЕндрю Гарфілд (фото: Кіноріум)

Попри значну різницю у віці, Гарфілд у випускній мантії та кепці виглядав досить переконливо в образі старшокласника. Врешті-решт, він же Людина-павук, а отже, цілком логічно, що дещо відрізняється від своїх однолітків.

Габріель Картеріс

Шкільна драма 90-х "Беверлі-Гіллз: 90210" неодноразово зіштовхувалася з ситуацією, коли актори, яким було за 20, грали підлітків. Однак найбільш разючим прикладом стало кастинг-рішення щодо Габріель Картеріс, яка отримала роль Андреа Цукерман.

5 акторів, які були набагато старшими за своїх героївГабріель Картеріс (фото: Кіноріум)

На момент зйомок акторці було 29 років, хоча її персонажці - лише 16. Попри таку значну різницю, Картеріс вдалося органічно втілити роль. До того ж образ Андреа - розумної та зрілої не по роках старшокласниці - лише сприяв її правдоподібності в кадрі.

Флоренс П'ю

У чарівній екранізації "Маленькі жінки" режисерки Грети Гервіг Флоренс П’ю втілила образ 13-річної Емі Марч. Наймолодша з сестер, Емі водночас марнославна і дещо розпещена, але їй також доводиться брати на себе відповідальність за підтримку родини.

5 акторів, які були набагато старшими за своїх героївФлоренс П'ю (фото: Кіноріум)

Попри те, що на момент зйомок П’ю було близько 20 років, вона блискуче впоралася з роллю. Глядачам, знайомим з її іншими роботами, наприклад "Сонцестоянням", було очевидно, що вона не підліток, проте це аж ніяк не завадило їй переконливо передати характер своєї героїні.

Генрі Вінклер

Коли Генрі Вінклер отримав роль 19-річного Фонзі в комедійному серіалі ABC "Щасливі дні", йому було вже 28 років. Одна з особливостей класичних ситкомів полягає в тому, що персонажі майже не змінюються з часом, на відміну від реальних людей.

5 акторів, які були набагато старшими за своїх героївГенрі Вінклер (фото: Кіноріум)

У результаті, після 11 сезонів шоу його герой залишався 19-річним, тоді як сам Вінклер наближався до 40. Грати підлітка у такому віці - доволі нетипово, але це лише підкреслює тривалий успіх як самого актора, так і серіалу "Щасливі дні".

Дэррен Барнет

Коли розпочалися зйомки шкільної комедії Мінді Калінг "Я ніколи не...", Даррену Барнетту було 28 років, що на 11 років більше, ніж його персонажу - харизматичному підлітку Пакстону Холлу-Йошіді.

Хоча за сюжетом Пакстон трохи старший за інших учнів, він виглядає значно дорослішим за свої роки. Цю особливість творці серіалу обіграли жартами, натякаючи, що Пакстон зовсім не типовий старшокласник.

5 акторів, які були набагато старшими за своїх героївДэррен Барнет (фото: Кіноріум)

Він привабливий, атлетичний і позбавлений будь-якої підліткової незграбності. Звісно, важко повірити, що в середній школі міг бути хтось, хто виглядав настільки зріло, але ця умовність легко пробачається.

Раніше ми писали про 5 зірок, які ніколи не помирали на екрані.

Також писали про 7 зірок, які змінили професію і покинули Голлівуд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Актори Зірки
NEWS
Нічна атака на нафтобазу у Кстово була операцією ГУР, - джерела
Нічна атака на нафтобазу у Кстово була операцією ГУР, - джерела