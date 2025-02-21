Когда деньги - не главное. 5 актеров, которые снимались в кино без гонорара

В киноиндустрии актеры часто получают миллионные гонорары за свои роли, но бывают случаи, когда звезды сознательно отказываются от оплаты. Иногда это связано с верой в проект, дружбой с режиссером или желанием поддержать независимое кино.

В этом материале РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти актерах, которые согласились работать в фильмах бесплатно.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес сыграла стриптизершу-ветерана Рамону Вегу в фильме "Хастлеры" - и не получила за это ни одного гонорара наперед.

"Как Дженни из квартала - я делаю то, что люблю", - сказала она GQ в 2019 году. Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Однако Лопес была не только актрисой, но и продюсером фильма. Это означает, что, хотя она не взяла деньги за исполнение роли, вероятно, получила долю от прибыли картины благодаря своему продюсерскому участию.

Брэд Питт

В "Дэдпуле 2" есть множество камео, включая Джеймса МакЭвоя, Николаса Холта, Эвана Питерса и переодетого Мэтта Дэймона. Но самым заметным (и самым коротким) камео является Брэд Питт. Он играет Ванишера, невидимого мутанта в X-Force Дэдпула.

Зрители даже не подозревают, что это Питт, пока Ванишер случайно не прыгает с парашютом в телефонные провода и не получает поражение током, открывая лицо актера на все пять секунд. Брэд Питт (фото: Getty Images)

Это секретное камео было снято во время постпродакшна. Из-за короткой эпизодической роли Рейнольдс и Питт согласились сниматься буквально "за копейки", что в основном эквивалентно цене кофе в Starbucks.

Джордж Клуни

"Спокойной ночи и удачи", в котором сыграл актер, имел ограниченный бюджет в 7 миллионов долларов. Чтобы снизить расходы, Джордж Клуни пожертвовал большой зарплатой, которую обычно получал за фильм.

Несмотря на то, что он был режиссером, соавтором сценария и исполнителем главной роли, Клуни заплатил себе всего 3 доллара - по одному доллару за каждую роль.

Кадр из фильма "Спокойной ночи, и пусть удачи"

Вероятно, это было сделано для выполнения требований Гильдии киноактеров (SAG) по минимальной оплате труда. Клуни был настолько полон решимости снять этот фильм, что даже заложил собственный дом.

Адам Левин

Фронтмен и солист "Maroon 5" Адам Левин был единственным человеком, которого режиссер фильма "Начать снова" Джон Карни рассматривал на роль Дэйва. Левин получил эту роль после встречи с режиссером и отказался от зарплаты.

Относительно причин, певец сказал, что он уже был богат и не думал о деньгах. Кадр из фильма "Начать снова"

"Я хочу получить хороший опыт. Я имею счастливую роскошь не думать об этом в терминах денег", - пояснил он в интервью USA Today.

К слову, "Начать снова" стал актерским дебютом Левина в полнометражном фильме.

Брюс Уиллис

Брюс Уиллис появился в фильме Квентина Тарантино "Четыре комнаты" ради развлечения. Из-за этого он не взял ни одного гонорара за роль.

Это было очень великодушно с его стороны, но Гильдия киноактеров (SAG) не одобрила это решение. Уиллис нарушил правила SAG, снявшись в фильме без оплаты, хотя это было его личным выбором. Брюс Уиллис (фото: Википедия)

Организация даже угрожала подать на него в суд, если его имя не будет исключено из титров. В результате его роль не только осталась неоплаченной, но и не была указана в титрах.