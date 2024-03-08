Когда в 2024 году нужно сажать картошку: запомните эти правила

Весна - время посадки картофеля и некоторые огородники спешат с этим процессом. Для посадки этого овоща оптимальное время и обязательно нужны некоторые условия.

Когда нужно начинать сажать картофель в 2024 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Сорта картофеля

Весь картофель делится по сортам. Некоторые из них подходят для ранней посадки, а некоторые только для поздней.

Ранняя. Уборку картофеля можно проводить через 55-60 дней после посадки. Не годится для продолжительного хранения. Идеальное время для посадки – первые теплые весенние дни. Самые распространенные сорта: Жуковский ранний, Удача, Ред Скарлетт, Ариэль, Елена.

Среднеранняя. Сажают с середины мая и собирают через 65-80 дней после посадки. Такие сорта подходят для непродолжительного хранения (1-2 месяца), так как этот картофель содержит большое содержание крахмала. Наиболее популярные: Елизавета, Невский, Рябина, Скарлет, Ильинский.

Среднеспелая. Сажают в начале мая и убирают урожай через 80-95 дней. Такие сорта вкусны, но подвержены болезням. Самые популярные: Диброва, Синеглазая, Луговский.

Среднепоздняя. Такой картофель сажают в середине или конце мая. Выкапывают через 95-110 дней. Преимущественно такие сорта сажают в южных областях, потому что им нужно больше времени для созревания. Они устойчивы к болезням и подходят для продолжительного хранения. Самые известные: Астерикс, Клюква, Никулинский, Раменский.

Позднеспелая. Это сорта, устойчивые к заморозкам. Сажают их ближе к лету и собирают через 120 дней. Такой картофель можно долго хранить. Сорта: Лорха, Атлант, Сатурн.

Когда нужно сажать картошку

В нашей стране основным показателем почему становится "а вот соседи уже посадили". Однако есть важные факторы, влияющие на ваш будущий урожай.

Температура земли на глубине 10 см (на такую глубину сажают картофель) должна быть +8+10 градусов. Такая температура необходима картофелю, чтобы он пророс. При этом среднесуточная температура воздуха также должна быть не ниже +10 градусов.

Ну и еще два фактора – слушайте прогноз погоды на ближайшие дни. Если будет ливень, дожди – подождите с высадкой, поскольку картофель может сгнить. Лучшие дни для посадки – сухие и солнечные дни.

Второй – лунный календарь посадки растений. Рост растений зависит от лунной фазы, поэтому пренебрегать такими календарями не стоит.

Март - 1-5, 8-11, 28-30 апреля

Май - 1, 2, 5-10, 27-29 мая

Июнь - 2-9 июня

Не стоит сажать картофель в дни Новолуния и Полнолуния, а еще на растущую луну.