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Після яких рослин не варто садити капусту на грядки

Четвер 29 лютого 2024 16:44
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Після яких рослин не варто садити капусту на грядки Після яких рослин не можна садити капусту (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні потепліло і починається весняний садово-городній сезон. Найближчі тижні українці будуть готувати свої земельні ділянки до посадки, а з насіння будуть робити розсаду. Варто пам'ятати, що потрібно для кожного овочу знайти оптимальне місце на своєму городі. Бо деякі рослини сильно залежать від сусідства інших та черговості висаджування.

Після яких рослин не варто висаджувати капусту на грядки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У підготовці матеріалу використані джерела: Сад та город, Агро City.

Одну й ту саму культуру не можна висаджувати на тому ж самому місці підряд декілька років. Бо грунт може виснажитися, а на овочах почнуть жити шкідники. Важливо знайти овочу нове місце на вашому городі та врахувати, що у вас там було посаджене минулого року.

Капусту не варто садити на тих грядках, де минулого року у вас росла картопля. Картопля споживає дуже багато поживних речовин з грунту, і для капусти там просто не вистачить вітамінів.

Не варто садити капусту там, де у вас минулого року росла капуста інших видів - броколі, цвітна, брюссельська або пекінська. У капустяних є загальні хвороби та шкідники, які можуть перейти на ваш новий врожай.

Ще не рекомендується вирощувати капусту на місці пасльонових - помідорів, перцю та баклажанів. Ці овочі мають спільні з капустою хвороби, а ще вони роблять грунт занадто бідним для вирощування капусти.

Ви не отримаєте хорошого врожаю капусти, якщо посадите її після бобових, таких як квасоля чи горох. Грунт після них стає бідним на азот, якого капуста дуже потребує.

Не варто висаджувати капусту на місцях, де ріс дайкон, хрін та редиска. Вони збіднюють грунт в плані родючості. Капуста буде мати дефіцити, буде погано рости й виросте несмачною.

Ще одна категорія городніх культур, на місці яких не варто садити капусту - це гарбуз, кабачки та ріпа. Після них капуста буде страждати від підвищеної хворобливості, коренева система буде розвиватися повільно. А ще така капуста буде потім погано зберігатися.

Посадити капусту можна після: огірків, моркви та буряка. Після цих овочів в грунті спостерігається хороший баланс вітамінів. Ще можна висаджувати після часнику та цибулі, після зелені та щавлю.

Раніше ми писали про те, коли потрібно садити цибулю для гарного врожаю.

А ще розповідали про те, що можна посіяти на балконі в березні, щоб отримати перший врожай за три тижні.

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Сад і огород Рослини капуста
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