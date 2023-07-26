Без колеса огляду, зате з базаром. Киянам показали архівні фото Контрактової площі у 20 столітті

Якою була Контрактова площа у 20 столітті

Контрактова площа є однією з найстаріших у Києві, адже заснували її ще за часів Київської Русі. Історики стверджують, що в 15 столітті площа мала назву Ринкова. На ній "купці тримали комори з крамом".

На світлинах із 1920-х років також видно, що на площі активно вели торгівлю: організовували й великі ярмарки, і відкривали маленькі "точки" з морозивом чи напоями.

На Контрактовій площі активно велася торгівля (фото: facebook.com/Старі фото Києва)

Назва Контрактова площа виникла завдяки тому, що купці укладали контракти саме тут, а наприкінці 18 століття на площі щорічно проходили міжнародні ярмарки.

У 1919 році площа отримала назву Червона. Через 19 років на місці, де зараз стоїть пам'ятник Сковороді", був встановлений трофейний танк Mark V. Він пережив окупацію і стояв там ще кілька років після Другої світової війни.

У грудні 1944 року площі повернули її первинну назву, хоча певний час використовували відразу дві: Контрактова та Червона.

Контрактова площа з Києво-Могилянською академією, але ще без колеса огляду (фото: facebook.com/Старі фото Києва)