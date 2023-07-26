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Без колеса обзора, зато с рынком. Киевлянам показали архивные фото Контрактовой площади в 20 веке

Какой была Контрактовая площадь в 20 веке (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В сети появились фотографии с Контрактовой площади в 1920-х годах. Популярная среди киевлян локация мало чем напоминает современность. Однако даже спустя столетие чувствуется бурный дух столицы.

Фотографиями поделились пользователи группы в Facebook "Старі фото Києва".

Какой была Контрактовая площадь в 20 веке

Контрактовая площадь является одной из старейших в Киеве, ведь основали ее еще во времена Киевской Руси. Историки утверждают, что в 15 веке площадь называлась Рыночная. На ней "купцы держали амбары с товаром".

На фотографиях с 1920-х годов также видно, что на площади активно торговали: организовывали и большие ярмарки, и открывали маленькие "точки" с мороженым или напитками.

На Контрактовой площади активно велась торговля (фото: facebook.com/Старые фото Киева)

Название Контрактовое площадь возникло благодаря тому, что купцы заключали контракты именно здесь, а в конце 18 века на площади ежегодно проходили международные ярмарки.

В 1919 году площадь получила название Красная. Через 19 лет на месте, где сейчас стоит памятник Сковороде, был установлен трофейный танк Mark V. Он пережил оккупацию и стоял там еще несколько лет после Второй мировой войны.

В декабре 1944 года площади вернули ее первоначальное название, хотя некоторое время использовали сразу две: Контрактовая и Красная.

Контрактовая площадь с Киево-Могилянской академией, но еще без колеса обзора (фото: facebook.com/Старые фото Киева)

Раньше мы рассказывали, как называли Киев у разных народов мира в древности.

Читайте также, как хотят изменить герб и флаг Киевской области.

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