Про це не знають навіть кияни! Як у давнину називали нашу столицю

Усі ми знаємо, що назва нашої столиці пішла від імені засновника - Кия. Втім головне місто країни мало ще дві назви, походження яких досі залишаються загадкою для дослідників.

Самбатас

У 948 році Костянтин Багрянородний написав трактат "Про управління імперією". Текст не був призначений для широкої публіки, фактично він писав трактат для своїх нащадків. У тексті Костянтин зазначає, що столицею Русі є місто Київ і другою назвою міста є Самбатас.

Варто зазначити, що ця назва не зустрічалася потім у жодних джерелах. Дослідники поки не визначили, що це слово може означати. Є різні теорії походження цього топоніму: назва може бути хазарською, скандинавською, готською, єврейською, балтійською, болгарською, тюркською та навіть іранською.

Кенугард

Вікінги у давнину називали нашу славну столицю Кенугард. Ця назва збереглася в кількох давньоскандинавських сагах, зокрема в "Сазі про Еймунда".

Є два варіанти тлумачення цієї назви. Згідно з першою теорією, "Кенугард" означає "місто човнів", адже Київ дійсно знаходився в центрі торгівлі.

Друга теорія стверджує, що ця назва має таке ж походження, як і сучасний варіант "Київ". Нібито обидві назви можна трактувати як "місто Кия".

Також зазначимо, що поширеною є версія, що Київ заснували у 482 році. Але сучасні історики спростовують цю теорію і кажуть, що її вигадала радянська влада у 1982 році. Тоді масово святкували 1 500 років Києву, щоб насправді відвести увагу від річниці Голодомору.

"1500 років - некоректна дата, але деякі історики продовжують спекулювати цим. Згадка про заснування Києва Києм, Щеком, Хоривом та їхньою сестрою Либіддю міститься лише в одному джерелі "Повісті минулих літ" і то без точної дати створення міста. Жодне інше джерело не містить згадок про цих особистостей. До того ж сама дата взята зі стелі. Її також немає у жодному джерелі", - розповіла співробітниця Музею історії Києва Вікторія Новак.