Колаген - панацея чи обман? Чи дійсно працює супер популярний метод омолодження

Сучасні дослідження показують, що використання колагену може призвести до зменшення зморшок, омолодження шкіри та може покращити гідратацію та еластичність.
Чи справді це так, пояснила в ексклюзивному коментарі пояснила дерматолог Ольга Тарнавська.
За словами експертки, ні пероральний, ні колаген в кремі чи в інєкціях не перевершують один одного, обидва типи уповільнюють старіння шкіри.
"Продукти з колагенових пептидів можуть розглядатися дерматологами як засоби проти старіння, особливо в косметиці", - зазначила вона.
Колаген - це будівельний білок. Його роль у функціонуванні органів та тканин організму. Він допомагає суглобам бути рухливими і не "хрумтіти", шкірі він дарує пружність, кістки робить міцними, ще колаген відповідає за швидкість загоєння ран. за нормальний метаболізм, надає активну підтримку серцево-судинній системі (оскільки підвищує еластичність судин) та сприяє нормалізації сну.
Ольга розповіла, що тваринний колаген - отримують за допомогою переробки верхнього шару шкіри, а також суглобів і хрящів великої рогатої худоби.
Плюс такої добавки щодо відносно невисокої вартості, мінус - може викликати алергічні реакції і засвоюється гірше, ніж рибний колаген, зазначає фахівець.
Рибний колаген - альтернатива тваринному колагену. Він видобувається з луски та шкіри морської та прісноводної риби. Коштує він дорожче, проте набагато рідше викликає алергію, краще засвоюється і глибше проникає в клітини організму.
В яких продуктах міститься колаген
Малорухливий спосіб життя
Рухайтеся щодня. А ще краще, додайте 30 хвилин фізичного навантаження середньої інтенсивності.
Сонце
Ультрафіолетові промені знищують колагенові волокна. Використовуйте сонцезахисні креми.
Солодке
В організмі ласунів запускається процес глікації - "оцукрювання" колагенових волокон. Вони буквально склеюються з глюкозою, деформується, а шкіра через це виглядає млявою та в'ялою.
Куріння
"Насправді найважливіше - читати інструкцію із застосування, яку до своїх продуктів прикладають усі виробники. Тоді точно не помилитеся. Колаген у вигляді пептидів, наприклад, можна пити у будь-який час доби і не прив'язуватися до їди. А гідролізований колаген краще вживати натщесерце, до їжі", - радить Тарнавська.
Рідкий колаген і колаген у вигляді порошку засвоюється краще, тому що швидше та рівномірніше проникає у кровотік.
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