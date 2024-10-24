Не тільки через ультрафіолет. Дерматолог назвала основні фактори старіння шкіри

На старіння шкіри впливають не лише сонячні промені. Є ще цілий список факторів, про які ви навіть не здогадувалися.

Дерматолог Ольга Тарнавська розповіла РБК-Україна (проект Styler) про головні причини втрати молодості шкіри та дала цінні поради.

Що означає старіння шкіри

За словами експертки, старіння шкіри - складний біологічний процес, пов'язаний зі зменшенням діючих та резервних можливостей організму.

Серед головних чинників вона називає: спадковість та внутрішній стан людини. У першому випадку старіння епідермісу відбувається поступово, минаючи різкі зміни, видимі неозброєним поглядом.

"Раннє старіння шкіри обличчя, яке починається у молодості, відноситься до патогенетичних факторів: пов'язане зі стресами, травмами, хворобами внутрішніх органів, різким порушенням метаболізму", - додає Ольга.

Спадковість може впливати на старіння шкіри (фото: freepik.com)

Тарнавська розповіла, що науці відомо близько 300 теорій, що стосуються таємниць біологічного старіння, три з яких заслуговують на серйозну увагу.

Гіпотеза Хартмана

Якщо випливати з цієї теорії, стає зрозуміло, що основним фактором старіння є пошкодження клітин вільними радикалами. Захистом від них можуть стати антиоксиданти, що надходять в організм із продуктами харчування, а також із БАДами.

Автоімунна теорія старіння Мейларда (глікація)

Синдром глікації, пов'язаний із надмірним споживанням цукру, серед лікарів-косметологів називають "цукровим обличчям" і "глікостарінням". Потрапляючи в організм, молекули цукру зв'язуються з білками, змушуючи їх утворювати поперечні зшивки. Кінцеві продукти глікації, які лікарі назвали A.G.E. (advanced glycation end products), уповільнюють обмін речовин, викликаючи різке в'янення шкіри.

Гіпотеза зовнішнього старіння

Пояснення цієї теорії полягає у шкідливому впливі зовнішніх факторів. Серед них - не тільки небезпечний ультрафіолет, який згубно впливає на епідерміс. Є й інші причини: погана екологія, холодний клімат, відсутність достатньої фізичної активності, неправильний раціон харчування, збій у роботі ендокринної та нервової систем.

Вікове старіння шкіри пов'язане з уповільненням процесу розмноження клітин. Кількість клітин, яких з роками меншає, впливає на якість епідермісу, а верхній шар шкіри стає тоншим.