Попередження для українок: топ-5 косметичних процедур, яких треба уникати

В Україні часто пропонують косметичні процедури, які обіцяють подарувати ледь не вічну молодість, але насправді можуть так сильно нашкодити шкірі, що наслідки походу у салон буде вкрай важко виправити. І є як мінімум п'ять популярних процедур краси, від яких варто відмовитися.

Топ-5 небезпечних косметичних процедур в Україні

Ботулінотерапія

Лікар пояснила, що токсин ботулізму, має сильний вплив на нервову систему.

Він став популярним, завдяки своєму яскравому антивіковому ефекту. Після такого "уколу краси" зникають і дрібні мімічні, і глибокі зморшки, шкіра підтягується і стає більш пружною.

Однак ботокс - один із видів небезпечної косметології, попереджає лікар.

"Ботокс колеться в найнебезпечніші зони обличчя в косметології і діє на нервові закінчення м'язів, завдяки чому ті втрачають здатність скорочуватися та розслабляються. Як наслідок - гладке і молодше, але абсолютно нерухоме обличчя-маска. До того ж повторювати уколи ботокса необхідно не рідше 2 разів на рік. Максимальний термін дії препарату - 6 місяців, після чого на оброблених ним ділянках відновлюється нервова діяльність та зморшки швидко повертаються", - розповіла нам Ольга.

Чому небезпечний ботокс (фото: freepik.com)

Ботокс небезпечний своїми побічними ефектами:

накопичення отрути. Щоб ботулізм призвів до смерті, достатньо лише 0,1 мкг токсину. У ботоксі його концентрація значно нижча від летальної, але він може накопичуватися в організмі. Чим частіше вдаватися до "уколів краси", тим вищий ризик стати жертвою отруєння токсином;

Спазм м'язів, частина яких буквально паралізована дією ботулотоксину, - не найестетичніше видовище. Але ситуація має й більш неприємні наслідки. М'язи, які уникнули дії препарату, мають компенсувати роботу своїх знерухомлених "товаришів". Вони напружуються сильніше, що в результаті призводить до помітної асиметрії між різними зонами обличчя;

раннє старіння - на перший погляд, звучить парадоксально, адже ботокс використовують якраз для омолодження. Однак через постійну знерухомленість у м'язах порушується кровообіг, вони погано постачаються киснем, стають в'ялими і млявими.

Гіалуронова кислота

Експертка розказала, що цю кислоту широко використовують для боротьби з глибокими зморшками та складками, а також для корекції овалу обличчя.

Вона застосовується у вигляді гелю, саме його закачують у губи та вилиці для надання їм об'єму та виразності. Гіалуронова кислота чудово зв'язує воду, завдяки чому робить шкіру пружною та добре зволожує її.

До того ж, вона не відторгається організмом, тому на неї ніколи не буває алергії. навіть незважаючи на те, що вона колеться в небезпечні зони в косметології.

"Однак і цей чудо-засіб - один із видів небезпечної косметології. Вона може призвести до ускладнень та неприємних наслідків: наприклад, до часткової або повної втрати чутливості, некрозу тканин, фіброзу шкіри. Якщо гель накопичить дуже багато води, він може зміститися під впливом сили тяжіння, що призведе до сильної асиметрії обличчя", - розповіла дерматолог.

Гілауронова кислота може призводити до асиметрії обличчя (фото: freepik.com)

Термоліфтинг

У гонитві за красою та молодістю деякі жінки готові на небезпечну косметологію. Наприклад, на процедуру термоліфтінга, зазначає лікарка.

Ця процедура використовується при перших ознаках старіння шкіри. Вона заснована на впливі радіочастотного випромінювання на підшкірний шар. При високих температурах у тканинах відбувається денатурація колагенових волокон, які відповідають за еластичність шкіри.

У відповідь на втрату білка організм починає активно його виробляти, що призводить до швидкого омолодження.

Тарнавська розповіла про наслідки, які можуть настати після проведення такої процедури.

Необхідно, щоб термоліфтинг проводив фахівець високої кваліфікації, інакше можливі серйозні опіки;

організм може відповісти на процедуру занадто інтенсивним виробленням колагену, що загрожує фіброзом (рубцюванням) шкіри;

невідомо, наскільки глибоко проникає випромінювання, - воно може торкнутися як підшкірні тканини, а й мозок, і передбачити наслідки цього процесу неможливо.

Встановлення ниток

Щоб зробити гарні вилиці та скоригувати овал обличчя, косметологи пропонують вводити під шкіру дуже тонкі нитки у найнебезпечніші зони обличчя у косметології.

Обіцяють, що у місцях їх введення тканини починають активно виробляти колаген, що дозволяє швидко підтягнути контури та усунути провисання шкіри.

Тарнавська розповідає, що процедура з нитками небезпечна відразу з кількох причин:

Великий ризик появи рубцевої тканини та потовщень шкіри;

тканини втрачають еластичність і швидко грубіють;

у підшкірному шарі порушуються обмінні процеси, що призводить до утворення набряків.

Встановлення ниток в шкіру обличчя можу бути небезпечним (Скриншот)

Біополімерні гелі

Ця косметична процедура була поширена раніше. Вона використовувалась для здійснення контурної пластики обличчя. Зараз вона неактуальна, адже біополімерні гелі повністю складаються з синтетичного гелю, що не розсмоктується. Є великий ризик фіброзоутворення, міграції препарату та деформації, уточнила Ольга.

"Сьогодні практично всі лікарі встановлюють філери на основі гіалуронової кислоти з складом, що розсмоктується. Вони в середньому встановлюються на рік, а у разі ускладнень та небажаних ефектів від процедури до цього гелю є антидот, що дуже важливо", - резюмувала експертка.