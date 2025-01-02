Коллаген - панацея или обман? Действительно ли работает супер популярный метод омоложения

Современные исследования показывают, что использование коллагена может привести к уменьшению морщин, омоложению кожи и может улучшить гидратацию и эластичность.
Действительно ли это так, объяснила в эксклюзивном комментарии объяснила дерматолог Ольга Тарнавская.
По словам эксперта, ни пероральный, ни коллаген в креме или в инъекциях не превосходят друг друга, оба типа замедляют старение кожи.
"Продукты из коллагеновых пептидов могут рассматриваться дерматологами как средства против старения, особенно в косметике", - отметила она.
Коллаген - это строительный белок. Его роль в функционировании органов и тканей организма. Он помогает суставам быть подвижными и не "хрустеть", коже он дарит упругость, кости делает крепкими, еще коллаген отвечает за скорость заживления ран, за нормальный метаболизм, оказывает активную поддержку сердечно-сосудистой системе (поскольку повышает эластичность сосудов) и способствует нормализации сна.
Ольга рассказала, что животный коллаген - получают с помощью переработки верхнего слоя кожи, а также суставов и хрящей крупного рогатого скота.
Плюс такой добавки в относительно невысокой стоимости, минус - может вызвать аллергические реакции и усваивается хуже, чем рыбный коллаген, отмечает специалист.
Рыбный коллаген - альтернатива животному коллагену. Он добывается из чешуи и кожи морской и пресноводной рыбы. Стоит он дороже, однако гораздо реже вызывает аллергию, лучше усваивается и глубже проникает в клетки организма.
Малоподвижный образ жизни
Двигайтесь ежедневно. А еще лучше, добавьте 30 минут физической нагрузки средней интенсивности.
Солнце
Ультрафиолетовые лучи уничтожают коллагеновые волокна. Используйте солнцезащитные кремы.
Сладкое
В организме сладкоежек запускается процесс гликации - "осахаривания" коллагеновых волокон. Они буквально склеиваются с глюкозой, деформируются, а кожа из-за этого выглядит вялой и дряблой.
Курение
"На самом деле самое важное - читать инструкцию по применению, которую к своим продуктам прикладывают все производители. Тогда точно не ошибетесь. Коллаген в виде пептидов, например, можно пить в любое время суток и не привязываться к еде. А гидролизованный коллаген лучше употреблять натощак, до еды", - советует Тарнавская.
Жидкий коллаген и коллаген в виде порошка усваивается лучше, потому что быстрее и равномернее проникает в кровоток.
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