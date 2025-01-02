Коллаген - панацея или обман? Действительно ли работает супер популярный метод омоложения

Как действует коллаген?

По словам эксперта, ни пероральный, ни коллаген в креме или в инъекциях не превосходят друг друга, оба типа замедляют старение кожи.

"Продукты из коллагеновых пептидов могут рассматриваться дерматологами как средства против старения, особенно в косметике", - отметила она.



Коллаген - это строительный белок. Его роль в функционировании органов и тканей организма. Он помогает суставам быть подвижными и не "хрустеть", коже он дарит упругость, кости делает крепкими, еще коллаген отвечает за скорость заживления ран, за нормальный метаболизм, оказывает активную поддержку сердечно-сосудистой системе (поскольку повышает эластичность сосудов) и способствует нормализации сна.

Какие существуют типы коллагена?

І тип - 75% от общего коллагена в организме. Содержится в коже, сухожилиях, связках, мышцах костях, зубах и соединительной ткани.

II тип - менее 10% от общего коллагена в организме. Содержится в хрящах и глазах.

III тип - 15% от общего коллагена в организме. Содержится в мышцах, кровеносных сосудах и коже.

Ольга рассказала, что животный коллаген - получают с помощью переработки верхнего слоя кожи, а также суставов и хрящей крупного рогатого скота.

Плюс такой добавки в относительно невысокой стоимости, минус - может вызвать аллергические реакции и усваивается хуже, чем рыбный коллаген, отмечает специалист.



Рыбный коллаген - альтернатива животному коллагену. Он добывается из чешуи и кожи морской и пресноводной рыбы. Стоит он дороже, однако гораздо реже вызывает аллергию, лучше усваивается и глубже проникает в клетки организма.

В каких продуктах содержится коллаген

Морепродукты, особенно панцирные, например, креветки.

Все виды рыбы - морская и речная, отварная, запеченная, жареная, слабосоленая.

Цитрусовые, зеленые яблоки, киви, гранат.

Ягоды синего цвета - черная смородина, голубика, черника, жимолость, ирга, ежевика

Салаты, лиственная зелень, капуста.

Костный бульон из костей и хрящевой курицы или коровы. Печень.

Нут, гречка, киноа, семечки, орехи.

Коллаген содержится в различных продуктах (фото: freepik.com)

Факторы, убивающие коллаген, помимо необратимых свойств времени, а именно:

Малоподвижный образ жизни

Двигайтесь ежедневно. А еще лучше, добавьте 30 минут физической нагрузки средней интенсивности.

Солнце

Ультрафиолетовые лучи уничтожают коллагеновые волокна. Используйте солнцезащитные кремы.

Сладкое

В организме сладкоежек запускается процесс гликации - "осахаривания" коллагеновых волокон. Они буквально склеиваются с глюкозой, деформируются, а кожа из-за этого выглядит вялой и дряблой.

Курение

Порошок, таблетки или жидкость - как лучше принимать коллаген?

"На самом деле самое важное - читать инструкцию по применению, которую к своим продуктам прикладывают все производители. Тогда точно не ошибетесь. Коллаген в виде пептидов, например, можно пить в любое время суток и не привязываться к еде. А гидролизованный коллаген лучше употреблять натощак, до еды", - советует Тарнавская.

Жидкий коллаген и коллаген в виде порошка усваивается лучше, потому что быстрее и равномернее проникает в кровоток.

Кому надо принимать коллаген с осторожностью?