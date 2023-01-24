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Колаген корисний для шкіри: фітнес-тренер розвіяв популярний міф

Вважається, що колаген потрібен для покращення стану шкіри (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Не так давно полиці магазинів із вітамінами та доглядовою косметикою почали заповнюватися баночками з колагеном. Простими словами колаген - це один зі структурних білків людини, який важливий для функціонування шкіри.

Міф про те, що колаген є запорукою успіху до шовковистої шкіри, розвіяв фітнес-тренер Віктор Мандзяк на своїй сторінці у Facebook.

Що таке колаген

Колаген - це найпопулярніший білок у нашому тілі. Він є буквально всюди: у серці, легенях, м'язах, кістках, і, звісно, у шкірі. Колагенові структури створюють каркас нашого тіла.

Можна зробити висновок, що без нього справді не обійтися. Особливо якщо саме на ньому тримається весь людський організм.

Він міститься в багатьох продуктах тваринного походження, тому отримати добову дозу цілком реально без додаткових зусиль. Тоді навіщо приймати добавку колагену?

Що дає колаген як добавка

Виробники колагенових добавок зазвичай зазначають на пакуванні, що засіб дуже добре впливає на стан шкіри людини. Саме через це колаген набув популярності серед жінок. Проте ось у чому цікавинка: організм не знає, що колаген потрібен вам саме для шкіри.

Коли до ШКТ потрапляє білок (а колаген - це білок), він розщеплюється до амінокислот, які потрібні організму. Відповідно й витрачати він їх буде на поточні потреби.

Ви випиваєте колаген, організм отримує амінокислоти, які подібно до деталей конструктора, заповнять прогалини: чи то відновлення м'язів після тренування, чи створення нового гемоглобіну тощо.

То чи треба вживати колаген

За словами фітнес-тренера, цього можна не робити.

"Харчуючись повноцінно, вживаючи в достатній кількості м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти, ти отримаєш всі амінокислоти для того, аби за потребою твоє тіло могло відновити/синтезувати колаген шкіри чи інших органів", - пояснює він.

Навіть той же гідроксипролін, якого багато в колагені, організм зможе самостійно виробити з інших незамінних амінокислот за умови дотримання порад вище.

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